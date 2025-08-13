Advertise here
বৃহস্পতিবার , ১৪ আগস্ট ২০২৫ | ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  বহি বিশ্ব

পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের পরমাণু যুদ্ধের হুমকি, যা জানাল যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ১২:০৭ পূর্বাহ্ণ
পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের পরমাণু যুদ্ধের হুমকি, যা জানাল যুক্তরাষ্ট্র


পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসীম মুনিরের ভারতবিরোধী পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির পর যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ‘অপরিবর্তিত’। একইসঙ্গে, মার্কিন কূটনীতিকরা দুই দেশের প্রতিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ভারতীয় গণমাধ্যমে এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

দুই মাসের মধ্যে এটি ছিল মুনিরের দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র সফর। এই সফরে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বলেন, ‘‘প্রয়োজনে তিনি ‘অর্ধেক বিশ্বকে’ ধ্বংস করে দেবেন।’’ জানা যায়, কোনো তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে এটিই প্রথম পারমাণবিক হামলার হুমকি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেছেন, ‘ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের সময় ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায় যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তাতে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো রুবিও তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমরা ফোন কলের মাধ্যমে এবং সরাসরি কাজ করে হামলা বন্ধ করতে পেরেছিলাম। এটি আমাদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।’

অসীম মুনিরের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পর পাকিস্তানের কাছে মার্কিন সহায়তা ও অস্ত্র বিক্রি বাড়ানো হবে কি না, এবং এর ফলে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ব্রুস বলেন, ‘দুই দেশের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক অপরিবর্তিত এবং ভালো আছে। কূটনীতিকরা উভয় দেশের প্রতিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

তিনি আরও জানান, সম্প্রতি ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে সন্ত্রাসবাদবিরোধী সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উভয় পক্ষ সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছে।





Source link

