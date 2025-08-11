পিপলস ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ বিতরণ সম্পন্ন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি পিপলস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৪ সমাপ্ত হিসাববছরে জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, কোম্পানিটি সমাপ্ত হিসাববছরের নগদ লভ্যাংশ বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পাঠিয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের সমাপ্ত বছরের কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২.৮৪ টাকা যা ২০২৩ সালে হয়েছিল ২.৫৭ টাকা, ২০২২ সাল আয় ছিল ২.৬১ টাকা, ২০২১ সালে ছিল ২.৫৮ টাকা ও ২০২০ সালে ছিল ২.২৬ টাকা।
কোম্পানির গত ৫ বছরের শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ হয়েছে ২০২৪ সালে ৩৪.৮১ টাকা যা ২০২৩ সালে ছিল ৩২.৯৭ টাকা, ২০২২ সালে ৩১.৪৪ ছিল টাকা, ২০২১ সালে ছিল ৩০.০৮ টাকা ও ২০২০ সালে ছিল ২৮.৬০ টাকা।
লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষনে দেখা যায়, কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০২৪ সালে দিয়েছে ১০.৫০ শতাংশ নগদ, ২০২৩ সালে দিয়েছে ১০ শতাংশ নগদ, ২০২২ সালে দিয়েছে ১০.৫০ শতাংশ নগদ, ২০২১ সালে ১২.৫০ শতাংশ নগদ ও ২০২০ সালে ১১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।
পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোম্পানিটি ২০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১৯৯০ সালে তালিকাভূক্ত হয়েছে। কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ৪৬ কোটি ২০ লাখ টাকা। কোম্পানির মোট শেয়ার ৪ কোটি ৬২ লাখ।
ডিএসই’র তথ্য অনুযায়ি ৩০ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে উদ্যোক্তা পরিচালকের হাতে রয়েছে ৩২.৪৩ শতাংশ শেয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ১৫.১৯ শতাংশ শেয়ার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ৫২.৩৮ শতাংশ শেয়ার।
তথ্য অনুসারে, গত বছর কোম্পানিটির শেয়ার দর উঠানামা হয়েছের ২৪ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে। গতকাল সমাপনি দর ছিল ৩৩.৫ টাকা এবং আজকের ওপেনিং দর ছিল ৩২.২ টাকা। ১৯৯০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে কোম্পানিটি বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে।