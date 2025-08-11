Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

পিপলস লিজিংয়ের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ
পিপলস লিজিংয়ের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লিমিটেড গত ৩০ জুন,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল’২৫-জুন’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রথম দুই প্রান্তিক মিলিয়ে (জানুয়ারি’২৫-জুন’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান বেড়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, সূত্র মতে, আলোচিত হিসাববছরের প্রথম দুই প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৬ মাসে (জানুয়ারি’২৫-জুন’২৫) কোম্পানিটির লোকসান হয়েছে ৬ টাকা ৬২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৫ টাকা ৭৪ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট দায় ছিল ১৫৬ টাকা ১২ পয়সা আগের বছর একই সময় ছিল (১৪১.৪৩) টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে যা ছিল (১৪৯. ৫০) টাকা।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Indian Railways: দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ট্রেন, আচমকা ব্রেক কষলেন লোকো পাইলট, রেললাইনে যা ছড়িয়ে পড়েছিল…! বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র, বাঁচল শত শত প্রাণ Stones were placed on the railway track hundreds of lives were saved due to the drivers presence of mind dangerous conspiracy exposed | দেশ
Indian Railways: দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ট্রেন, আচমকা ব্রেক কষলেন লোকো পাইলট, রেললাইনে যা ছড়িয়ে পড়েছিল…! বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র, বাঁচল শত শত প্রাণ Stones were placed on the railway track hundreds of lives were saved due to the drivers presence of mind dangerous conspiracy exposed | দেশ
সর্বশেষ সংবাদ
পিপলস লিজিংয়ের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad
পিপলস লিজিংয়ের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad
সর্বশেষ সংবাদ
North 24 Parganas News: তিলপাড়ার পর আরও এক…! রাজ্যের এই স্লুইস গেটের কাছেও ৭০ ফুট ধস, আতঙ্কে বাসিন্দারা | north 24 parganas hingalganj 13 number dobra sluice gate landslide local residents panicked | দক্ষিণবঙ্গ
North 24 Parganas News: তিলপাড়ার পর আরও এক…! রাজ্যের এই স্লুইস গেটের কাছেও ৭০ ফুট ধস, আতঙ্কে বাসিন্দারা | north 24 parganas hingalganj 13 number dobra sluice gate landslide local residents panicked | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
Cricket | ‘India missing Hardik Pandya-like allrounder in overseas Tests’: Craig McMillan feels Shubman Gill’s captaincy will get better with experience | Cricket News
Cricket | ‘India missing Hardik Pandya-like allrounder in overseas Tests’: Craig McMillan feels Shubman Gill’s captaincy will get better with experience | Cricket News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
‘বিএনপি আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে নির্বাচনে আসছে না’

‘বিএনপি আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে নির্বাচনে আসছে না’

 তন্দুরি চিকেন তো খেয়েছেন ! এবার চেখে দেখুন তন্দুরি চা

তন্দুরি চিকেন তো খেয়েছেন ! এবার চেখে দেখুন তন্দুরি চা

 ধানমন্ডিতে গাড়ি থেকে চাঁদা আদায়, অভিযুক্ত সেই যুবক আটক

ধানমন্ডিতে গাড়ি থেকে চাঁদা আদায়, অভিযুক্ত সেই যুবক আটক

 সাপ্তাহিক দর হারানোর শীর্ষে রূপালী ব্যাংক – Corporate Sangbad

সাপ্তাহিক দর হারানোর শীর্ষে রূপালী ব্যাংক – Corporate Sangbad

 Close Contest Between Super Dancer 4 and Indian Idol 12

Close Contest Between Super Dancer 4 and Indian Idol 12

 দুই লাখের বেশি মামলা নিষ্পত্তি করেছে গ্রাম আদালত-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

দুই লাখের বেশি মামলা নিষ্পত্তি করেছে গ্রাম আদালত-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

 Facebook: মাত্র ৪ মাসে ১ মিলিয়ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে তথ্য চুরি! আপনার প্রোফাইল সুরক্ষিত তো?

Facebook: মাত্র ৪ মাসে ১ মিলিয়ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে তথ্য চুরি! আপনার প্রোফাইল সুরক্ষিত তো?

 বিবাহিত পুরুষদের জন্য বড় খবর কেননা এই সমস্ত খাবার পুরুষেরা খেলে চনমনে থাকবেন ৷ The married men will have proper Energy try out these food ingradinants.বিবাহিত পুরুষেরা এই খাবার দাবার খেলে সংসার আরও সুখের হবে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে বেশ কিছু খাদ্য রয়েছে যা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ৷ এই সমস্ত বিষয়ে টেস্টোস্টোরেন হরমোন (Testosterone Hormone) পাওয়া যায় ৷ বিয়ের পরে সমস্যা দূর হতে পারে ৷ যুগের পর যুগ ধরে অশ্বগন্ধা বিশেষ উপকারী ৷ এই ওষুধ সেবন করলে শরীরে বিশেষ ভাবে শুক্র ধাতুর মাত্রা বেড়ে যায় ৷ টেস্টোস্টোরেন হরমোন (Testosterone Hormone) বুস্ট করতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে ৷ দুধের সঙ্গে সকাল সন্ধে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ৷ শুকনো খেজুড় দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে রাত্রিবেলা খেলে ক্রমশই বাড়তে থাকে যৌন ইচ্ছা ৷ প্রতিদিন শুকনো খেজুড় খেতে পারেন ১০০ গ্রাম, খেজুড় খেলেও হবে কাজ ৷ আমলকি (Gooseberry) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভেষজ উপাদান ৷ বিবাহিত জীবন আরও সুখের করতে চাইলে আমলকি চূর্ণর সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেতে হবে ৷ পেঁয়াজ ও রসুনের সেবন পুরুষদের এনার্জি বা স্ট্যামিনা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে ৷ প্রতিদিন ২-৩ কোয়া রসুন খেলে বিশেষ ভাবে সুবিধা পাবেন ৷ রসুনের জায়গায় সাদা পেঁয়াজও বিশেষ প্রয়োজনীয় ভাল ফল দিতে পারে ৷ – News18 Bangla

বিবাহিত পুরুষদের জন্য বড় খবর কেননা এই সমস্ত খাবার পুরুষেরা খেলে চনমনে থাকবেন ৷ The married men will have proper Energy try out these food ingradinants.বিবাহিত পুরুষেরা এই খাবার দাবার খেলে সংসার আরও সুখের হবে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে বেশ কিছু খাদ্য রয়েছে যা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ৷ এই সমস্ত বিষয়ে টেস্টোস্টোরেন হরমোন (Testosterone Hormone) পাওয়া যায় ৷ বিয়ের পরে সমস্যা দূর হতে পারে ৷ যুগের পর যুগ ধরে অশ্বগন্ধা বিশেষ উপকারী ৷ এই ওষুধ সেবন করলে শরীরে বিশেষ ভাবে শুক্র ধাতুর মাত্রা বেড়ে যায় ৷ টেস্টোস্টোরেন হরমোন (Testosterone Hormone) বুস্ট করতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে ৷ দুধের সঙ্গে সকাল সন্ধে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ৷ শুকনো খেজুড় দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে রাত্রিবেলা খেলে ক্রমশই বাড়তে থাকে যৌন ইচ্ছা ৷ প্রতিদিন শুকনো খেজুড় খেতে পারেন ১০০ গ্রাম, খেজুড় খেলেও হবে কাজ ৷ আমলকি (Gooseberry) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভেষজ উপাদান ৷ বিবাহিত জীবন আরও সুখের করতে চাইলে আমলকি চূর্ণর সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেতে হবে ৷ পেঁয়াজ ও রসুনের সেবন পুরুষদের এনার্জি বা স্ট্যামিনা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে ৷ প্রতিদিন ২-৩ কোয়া রসুন খেলে বিশেষ ভাবে সুবিধা পাবেন ৷ রসুনের জায়গায় সাদা পেঁয়াজও বিশেষ প্রয়োজনীয় ভাল ফল দিতে পারে ৷ – News18 Bangla

 Rhythm Sangwan bags India’s 16th quota place in shooting for Paris Olympics | More sports News

Rhythm Sangwan bags India’s 16th quota place in shooting for Paris Olympics | More sports News

 Accident: এগরা-কাঁথি রাজ্য সড়কে ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ২ জনের, গুরুতর আহত এক শিশু Terrible accident on Egra Kanthi state highway in the early hours of the morning 2 people died on spot

Accident: এগরা-কাঁথি রাজ্য সড়কে ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ২ জনের, গুরুতর আহত এক শিশু Terrible accident on Egra Kanthi state highway in the early hours of the morning 2 people died on spot
Advertise here