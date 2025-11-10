সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:০৯ অপরাহ্ন
শিক্ষা

পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীনবরণ ও প্রকাশনা উৎসব

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীনবরণ ও প্রকাশনা উৎসব


পিরোজপুর: উৎসবমুখর পরিবেশে পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীনবরণ ও প্রকাশনা উৎসব। সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয় এবং কলেজ ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সিনিয়র সচিব মো. মশিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সিনিয়র সচিব ড. মো. ফরিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শেখ রফিকুল ইসলাম।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন অতিরিক্ত ডিআইজি (বরিশাল রেঞ্জ) মো. নাজিমুল হক, পুলিশ সুপার খান মুহাম্মদ আবু নাসের, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর পান্না লাল রায়, সিভিল সার্জন ডা. মো. মতিউর রহমান, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম এবং তেজদাসকাঠী কলেজের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর প্রেসক্লাব সভাপতি এস এম রেজাউল ইসলাম শামীম, দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যুরো চীফ মনিরুজ্জামান নাসিম আলী, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, বাগেরহাট জেলা রেড ক্রিসেন্টের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নজরুল ইসলাম কাজল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শিক্ষা কেবল চাকরি পাওয়ার মাধ্যম নয়, এটি মানুষ হওয়ার অন্যতম ভিত্তি। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তারা বলেন, সততা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস—এই তিন গুণই ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি।

দিনব্যাপী এ আয়োজন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।





