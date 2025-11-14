শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৯ অপরাহ্ন
শিক্ষা

পুরুষ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাবি অধ্যাপক ড. এরশাদ আটক

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
পুরুষ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে ঢাবি অধ্যাপক ড. এরশাদ আটক


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এরশাদ হালিমের বিরুদ্ধে পুরুষ শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠায় তাকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, ‘উনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে। যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন না, তাই এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছি।’

এর আগে ঢাবির রসায়ন বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দিনব্যাপী এ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করে পোস্ট করেন এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। রাত ১০ টার দিকে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে ড. এরশাদ হালিমের বিকৃত যৌনাচারের শিকার শিক্ষার্থীদের পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনও করেন। এ সময় তারা পরিচয় গোপন রেখে দুইজন ভুক্তভোগীর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।





