জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি Andre Russell retires from IPL: Returns to KKR in new role | Cricket News প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad সাগর-রুনি হত্যা মামলা: ১২২ বার পেছালো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল – Corporate Sangbad
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে আলফা ক্রেডিট রেটিং পিএলসি। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘এএ+’ এবং স্বল্প মেয়াদী ‘এসটি-১’ রেটিং হয়েছে।

কোম্পানিটির গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত এবং চলতি চছরের ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও রেটিং ঘোষণা তারিখ পর্যন্ত সময়ের আনুসাঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।





