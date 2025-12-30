মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Arjun Kapoor Pens Emotional Note For Sister Anshula Kapoor: ‘Thank You For Having My Back’ | Bollywood News ‘It’s not the end of the road’: Former India spinner backs Shubman Gill after T20 World Cup snub | Cricket News প্রথমবারের মতো জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ ‘Big Fan Of You And Your Work’: Shankar Mahadevan Lauds Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna | Television News সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর নেই ‘Dhurandhar Isn’t Just Violence’: Chitrangda Says People Got ‘Over-Judgmental’ About Housefull 5 Too | Exclusive | Bollywood News Just 62 runs away: Smriti Mandhana set to surpass Shubman Gill in this tally | Cricket News ‘Next one won’t come’: Smriti Mandhana gives ‘World Cup’ warning; cautions against living off past success | Cricket News Seoul Lights Up With BTS V’s 30th Birthday: Giant Dolls, Screens And Fan Projects | Korean News Akshay Kumar Hilariously Gets ‘Knocked Out’ By Birthday Girl Twinkle Khanna, Check Out Viral Pic | Bollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

প্রথমবারের মতো জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
প্রথমবারের মতো জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ


ঢাকা: পুরান ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক নিয়ে স্ব-মহিমায় শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও প্রাচীন আমলে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় ২০০৫ সালে। কিন্তু রূপান্তরের দুই দশক পেরিয়ে গেলেও এ পর্যন্ত কোনো ছাত্রসংসদ ছিল না। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিবর্তিত প্রেক্ষপটে এবার সেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন (জকসু)।

ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এদিন সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে বিকেল ৩টা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আলোচনা-সমালোচনাকে উপেক্ষা করে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুত জবি প্রশাসন।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ১৬ হাজার ৪৪৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ৮ হাজার ৪৭৯ এবং ছাত্র ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী ১৮৭ জন। এবার ৩৯ কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোট হবে। প্রতি ১০০ শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে ভোটগ্রহণ বুথ থাকবে। ভোট শেষে মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনা করা হবে।

জানা গেছে, ভোট চলাকালে প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ টিম দায়িত্ব পালন করবে। পুরো ক্যাম্পাস নিরাপত্তা চাদরে ঢাকা থাকবে। প্রতিটা বুথ সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। ক্যাম্পাসের বাইরে তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র‍্যাব ক্যাম্পাসের বাইরে সবসময়ের জন্য নিযুক্ত থাকবেন।

সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রক্টরিয়াল টিমের ১১ জন ছাড়াও জকসু উপলক্ষ্যে ১৭ জনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০ স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন সার্বিক সহায়তায় জন্য। সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রদান করে শিক্ষার্থীরা যেন নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন, সে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।

এদিকে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন সে বিষয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেছে জকসু নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। ভোট প্রদানে যাদের আইডি কার্ডের মেয়াদ আছে, তারা আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে আসবে। এ ছাড়া, ওয়েবসাইট থেকেও ভোটারের সিরিয়াল নম্বর পাওয়া যাবে। সেটা নিলেও ভোট দেওয়া যাবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন

প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন

কুবির ‘হবিগঞ্জের বন্ধন’র নেতৃত্বে রিয়াজ-সুজন

কুবির ‘হবিগঞ্জের বন্ধন’র নেতৃত্বে রিয়াজ-সুজন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি স্থগিত করে নতুন সিদ্ধান্ত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি স্থগিত করে নতুন সিদ্ধান্ত

শিক্ষার্থী ভিসায় বায়োমেট্রিক বাধ্যতামূলক করলো অস্ট্রেলিয়া

শিক্ষার্থী ভিসায় বায়োমেট্রিক বাধ্যতামূলক করলো অস্ট্রেলিয়া

লোকচক্ষুর আড়ালে অনন্য ভাণ্ডার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি-জীবাশ্মের বিরল সংগ্রহশালা রাবির প্রাণিবিদ্যা জাদুঘর

লোকচক্ষুর আড়ালে অনন্য ভাণ্ডার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি-জীবাশ্মের বিরল সংগ্রহশালা রাবির প্রাণিবিদ্যা জাদুঘর

৩৯ কেন্দ্রে ১৭৮ বুথে হবে ভোটগ্রহণ

৩৯ কেন্দ্রে ১৭৮ বুথে হবে ভোটগ্রহণ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST