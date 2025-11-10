প্রাথমিকের শিক্ষকদের কর্মবিরতি স্থগিত, কর্মসূচি চলবে

ঢাকা: তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতি স্থগিত করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে জানান শিক্ষকরা।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’ এর আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
এর আগে, রোববার সচিবালয়ে সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে শামছুদ্দীন মাসুদ জানান, সোমবার বিকাল ৫টায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে মিটিংয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। কর্মবিরতি কর্মসূচি আপাতত স্থগিত থাকবে, তবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চলবে।
সচিবালয়ের বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে আলোচনা হয়। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ শিবলী সাদিকের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে যথাসম্ভব দ্রুত দাবিগুলো সমাধানের বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নেতারা চলমান কর্মবিরতি স্থগিতের ঘোষণা দেন।