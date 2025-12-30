প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, সম্ভাব্য তারিখ ৯ জানুয়ারি

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার ঘোষিত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে আগামী ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান সারাবাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, স্থগিত হওয়া এ পরীক্ষা আগামী ৯ জানুয়ারি ২০২৬ (শুক্রবার) আয়োজনের একটি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এটি এখনো চূড়ান্ত নয়। জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) সঙ্গে আলোচনা ও তাদের মতামত নেওয়ার পর দ্রুতই চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হবে।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার আগামী বুধবার থেকে শুক্রবার (৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি) পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। শোকের শেষ দিন ২ জানুয়ারি হওয়ায় ওই দিনের নির্ধারিত নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি।
মহাপরিচালক আরও জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরীক্ষা আয়োজনের একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, এবারের নিয়োগে পদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। দুই ধাপে মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০ জন। সে হিসেবে প্রতি পদের বিপরীতে গড়ে প্রায় ৭৫ জন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে প্রথম ধাপে প্রতি পদের বিপরীতে ৭৩ জন এবং দ্বিতীয় ধাপে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে) ৮০ জনের বেশি প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন।
পরীক্ষা পেছালেও অধিদফতরের জারি করা অন্যান্য নির্দেশনাবলি ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে।