বগুড়া বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজে নবীনবরণ ও সংবর্ধনা

বগুড়া: বগুড়া বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫-এ জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং কলেজ শাখার শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বেলা ১১টায় শহরের উপশহর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে ১৩৬ জন শিক্ষার্থীকে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
বগুড়া জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আবদুল মালেক।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় পাশের জন্য নয়। ভালো মানুষ ও দক্ষ নাগরিক গড়ার জন্য প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বরেণ্য অতিথি ছিলেন বিয়াম ফাউন্ডেশন মহাপরিচালকের সহধর্মীনি শাহানাজ বেগম। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র বগুড়ার পরিচালক (উপসচিব) মো. আলমগীর কবির, সহকারি পরিচালক মো. আরাফাত হোসেন, বগুড়া বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে গান, আনন্দে কলেজ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে।