বন্ধ ঘোষণার পর হল ছাড়তে শুরু করেছেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা

ঢাবি: ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও হল বন্ধ ঘোষণার ফলে রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল থেকেই হল ছাড়তে শুরু করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, হল পাড়া এলাকা ঘুরে ব্যাগ-ট্রাংক নিয়ে বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার চিত্র দেখা যায়।
এর আগে পরপর দুইদিনে চারবার ভূমিকম্প হয়। ফলে গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহের সংস্কার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য আজ রোববার থেকে দুই সপ্তাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে বিকেল ৫টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এদিকে টিউশন, চাকরি, প্রি শিডিউলের কারণে হল বন্ধের নোটিশে বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শানসুন্নাহার হলের আবাসিক শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস হল ছেড়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তিনি সারাবাংলাকে বলেন, ‘আমার জব আছে। হুট করে হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ঝামেলায় পড়েছি। যেহেতু থাকার কোনো উপায় নেই তাই বাধ্য হয়ে বান্ধবির বাড়ি যাচ্ছি। পরে বাসায় যাবো।’
স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থী শরিফ আহমেদ সোহান বলেন, ‘আমাদের তৃতীয় সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ১ ডিসেম্বর থেকে। কিন্তু এখন ১৫ দিনের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই বাসায় চলে যাচ্ছি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মহসিন হলের শিক্ষার্থী তামিম আল রাজী বলেন, ‘আমার অনার্সের ক্লাস শেষ। কিছুদিন পর মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। এখন হঠাৎ হল বন্ধ করে দেয়ায় ট্রেনের টিকিট পাই নি। কাল রাতে বাসে করে বগুড়ায় যাবো।’