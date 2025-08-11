Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১০:২৯ পূর্বাহ্ণ
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি পিএলসির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং দীর্ঘমেয়াদী হয়েছে ‘এএএ’ এবং স্বল্পমেয়াদে হয়েছে ‘এসটি-১’ রেটিং হয়েছে।

কোম্পানিটির গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত এবং ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে আর্গাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

কর্ণফুলীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপিত
কর্ণফুলীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপিত
সর্বশেষ সংবাদ
কর্ণফুলীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জামায়াতের মতবিনিময় ও গণসংযোগ
কর্ণফুলীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জামায়াতের মতবিনিময় ও গণসংযোগ
সর্বশেষ সংবাদ
‘কলিজা খুলে ফেলব’— ডিসি ও শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে বিএনপির সাবেক এমপি
‘কলিজা খুলে ফেলব’— ডিসি ও শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে বিএনপির সাবেক এমপি
সর্বশেষ সংবাদ
JalpaiguriNews CCTV বাড়ির একটি জিনিস লাগালেই সুরক্ষিত থাকবে শহর, পরামর্শ পুলিশের North Bengal news police suggesting to install CCTV for better security surveillance | উত্তরবঙ্গ
JalpaiguriNews CCTV বাড়ির একটি জিনিস লাগালেই সুরক্ষিত থাকবে শহর, পরামর্শ পুলিশের North Bengal news police suggesting to install CCTV for better security surveillance | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
ওজন থাকবে হাতের মুঠোয়! মাত্র ২০ দিনের জন্যই বাজারে আসা এই ফল ধন্বন্তরি! উপকার জানলে চমকে যাবেন this fruit works magically full of huge medical values to keep you healthy know more – News18 Bangla

ওজন থাকবে হাতের মুঠোয়! মাত্র ২০ দিনের জন্যই বাজারে আসা এই ফল ধন্বন্তরি! উপকার জানলে চমকে যাবেন this fruit works magically full of huge medical values to keep you healthy know more – News18 Bangla

 Tips and Tricks: পুজোর আগে ঘাড়ে কুৎসিত কালো দাগ? দূর করুন ঠিক এই ভাবে, এক রাতেই হবে ম্যাজিক!

Tips and Tricks: পুজোর আগে ঘাড়ে কুৎসিত কালো দাগ? দূর করুন ঠিক এই ভাবে, এক রাতেই হবে ম্যাজিক!

 WhatsApp-এর Self Chat ফিচার, তড়িঘড়ি নোট রাখতে কী ভাবে কাজে আসবে জেনে নিন

WhatsApp-এর Self Chat ফিচার, তড়িঘড়ি নোট রাখতে কী ভাবে কাজে আসবে জেনে নিন

 Boycott Radhika Apte Trends on Twitter, Manoj Bajpayee Buys New Luxury Car

Boycott Radhika Apte Trends on Twitter, Manoj Bajpayee Buys New Luxury Car

 মকর সংক্রান্তি স্পেশাল রেসিপি গোকুল পিঠে

মকর সংক্রান্তি স্পেশাল রেসিপি গোকুল পিঠে

 Are Nuts Beneficial for Breast Cancer Survivors? Read on

Are Nuts Beneficial for Breast Cancer Survivors? Read on

 Chapter 2 Starring Yash and Raveena Tandon Postponed Due to Covid-19

Chapter 2 Starring Yash and Raveena Tandon Postponed Due to Covid-19

 ‘সরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট চেম্বার কোনো কাজে আসবে না’

‘সরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট চেম্বার কোনো কাজে আসবে না’

 নিউজিল্যান্ডে তিন দশকে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি

নিউজিল্যান্ডে তিন দশকে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি

 LJP Faces Fresh Crisis as MPs Meet Speaker, Ask Him to Replace Chirag Paswan as Leader in Lower House

LJP Faces Fresh Crisis as MPs Meet Speaker, Ask Him to Replace Chirag Paswan as Leader in Lower House
Advertise here