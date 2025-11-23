বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলসের ৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা – Corporate Sangbad

রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৮ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলসের ৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

  রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
পুঁজিবাজার ডেস্ক: বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি)-এর ১৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা রোববার (২৩ নভেম্বর) (রবিবার) সকাল ১১টায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও কোম্পানির চেয়ারম্যান আব্দুন নাসের খান।

উক্ত সভায় বিধিবদ্ধ অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ৪০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

বর্ণিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য মোঃ জানে আলম, অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ড. মো. মোস্তফা আকবর, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, সৈয়দ মুহাম্মদ কাওছার হোসেন, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, কর্নেল এ কে এম আব্দুর রহমান ফেরদৌস, পিএসসি, মো. মনিরুজ্জামান, এফসিএ, স্বতন্ত্র পরিচালক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, সাবেক পরিচালক, এফবিসিসিআই এবং স্বতন্ত্র পরিচালক, বিএসসিপিএলসি ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আসলাম হোসেন, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।





