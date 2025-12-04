বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩৪ অপরাহ্ন
শিক্ষা

বাকৃবিতে বায়োটেকনোলজি কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
বাকৃবিতে বায়োটেকনোলজি কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা


বাকৃবি: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত ‘ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি’-এর উদ্যোগে ‘বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি ডিগ্রির জন্য কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন’-শীর্ষক পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদীয় কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া। ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজির পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক (অব.) ড. মো. গোলাম রাব্বানী, কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জি.এম. মুজিবুর রহমান এবং ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. বাহানুর রহমান।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বায়োটেকনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফাহমিদা খাতুন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম।

মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন অনুষদের ডিনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে তাদের গঠনমূলক মতামত প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া আলোচনায় উত্থাপিত ও লিখিতভাবে প্রাপ্ত সব পরামর্শ যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি ‘বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং’ ডিগ্রির কারিকুলাম প্রণয়নে বিশ্বের স্বনামধন্য কমপক্ষে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্সটিটিউটের কারিকুলাম লেআউট পর্যালোচনা করে একটি সময়োপযোগী ও বিশ্বমানের কারিকুলাম তৈরির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।





