বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ

মোঃ সুমন ভূঁইয়া,বরিশাল:
বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরাদী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র রমেশ চন্দ্র ও তার পরিবারের জন্য স্বপ্নকুঞ্জ গৃহের চাবি তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুমানা আফরোজ।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) রমেশ চন্দ্রের বাড়িতে এই ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। ইউএনও রুমানা আফরোজ পরিবারের হাতে গৃহ ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী এবং কম্বল উপহার দেন। নতুন ঘর পেয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখে আনন্দের ঝলক ফুটে ওঠে।
রমেশ চন্দ্র আবেগমাখা কণ্ঠে বলেন,ইউএনও স্যারের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ, এই ঘর আমাদের জীবনে নতুন আশা নিয়ে এসেছে,এসময় ইউএনও রুমানা আফরোজ বলেন, “মানবিক বিবেচনায় আমরা দ্রুত এই পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করেছি। বাকেরগঞ্জের যেকোনো অসহায় মানুষ যদি আমাদের কাছে আসে, আমরা সর্বদা সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। উপজেলা প্রশাসন সর্বদা মানুষের পাশে রয়েছে।”
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কামরুজ্জামান, চরাদি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নাসির হাওলাদার, প্যানেল চেয়ারম্যান মুহাম্মদ জুলহাস, সকল ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।