বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ টাঙ্গাইল জেলা কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আব্দুল খালেক মন্ডলের সাথে সখিপুর-বাসাইলের বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আহমদ আজম খানের অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভূঞাপুর উপজেলা শাখা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভূঞাপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মিছিলটি ভূঞাপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে থেকে বের হয়ে পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভূঞাপুর উপজেলা শাখার কমান্ডার মোঃ চাঁদ মিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ হাবিব, টাঙ্গাইল সদরের বীর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক মোঃ নুরুজ্জামান, টাঙ্গাইল জেলা বার সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট আবু তালেব মিয়া, ভূঞাপুর বাজার বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি মোঃ শাহজাহান কবির লিটন, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান তরফদার ভূট্টো, পৌর জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুর রহমান তালুকদার সেলিম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার ফরমান আলী, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর মোঃ রাশেদুল ইসলাম সেলিম, শ্রমিক নেতা মোঃ মফিজ আকন্দ প্রমুখ।
সমাবেশে বক্তারা সখিপুর-বাসাইলের বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আহমদ আজম খানের অসৌজন্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জন্য তাকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। সেই সাথে তাকে বিএনপি’র মনোনয়ন বাতিল ও দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও করেন।