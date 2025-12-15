বিজয় দিবসে আরিফুল হক চৌধুরীর রক্তিম শুভেচ্ছা

আহমদ বিলাল খান
বিজয় দিবসের রক্তিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি মনোনীত সিলেট-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেল গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অংহকার ও লাল-সবুজ, সার্বভৌমত্ব গৌরবের প্রতীক। বাঙালি জাতির হাজার বছরের বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন। বীরের জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন লাল সবুজের পতাকা, ভূখণ্ডের নাম জানান দেয় এই দিনটি।
বছর ঘুরে এই দিনটি এলেই বিজয় দিবস উদযাপনে মেতে উঠেন এই দেশের সর্বস্তরের মানুষ। এই দেশের মানুষ অহংকার, গর্ববোধ করে যে দিনটির জন্য, আজ সেই দিন ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। যে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা তার মান রাখতে আমরা সদা প্রস্তুত। শ্রদ্ধা জানাই সেই শহীদদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা লাল সবুজের একটা পতাকা পেয়েছি। একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি।
আজ এই বিজয়ের আনন্দের দিনে গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। সাথে সাথে স্মরণ করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল বীর সন্তানদের। সিলেটসহ দেশ ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের জানাই মহান বিজয় দিবসের রক্তিম শুভেচ্ছা।
শুভেচ্ছা বার্তায় আরিফুল হক চৌধুরী স্বাধীন বাংলাদেশ, সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু ও সুস্থ্যতা কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেন