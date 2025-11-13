বিনা অনুমতিতে দীর্ঘ অনুপস্থিতি, চাকরি হারালেন শিক্ষিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন মুসলেমা খাতুন। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি।
সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা অনুযয়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা গুরুতর অপরাধ। এর আগে অনুপস্থিতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলেও তিনি কোনো জবাব দেননি। ফলে বিধি অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মুসলেমা খাতুনকে অপসারণ করা হয়েছে। তার অনুপস্থিতির কারণে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটেছে।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা খাতুন জানান, ২০২২ সাল থেকে তিনি বিদ্যালয়ে আসছেন না। যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। যতটুকু জানা গেছে, বর্তমানে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় অবস্থান করছেন।
এদিকে ওই শিক্ষিকাকে অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।