বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

বিপ্লবী হাদি বেঁচে থাকবেন গণমানুষের মনিকোঠায় : বাংলাদেশ ন্যাপ

  শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
বিপ্লবী হাদি বেঁচে থাকবেন গণমানুষের মনিকোঠায় : বাংলাদেশ ন্যাপ

‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বীর সেনানী শরীফ ওসমান হাদির ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন’ করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ’র শীর্ষ নেতৃদ্বয় বলেন, ‘বিপ্লবীদের মৃত্যু নাই, বিপ্লবীরা বেঁচে থাকে, যুগ যুগান্তরে। আকাশের নক্ষত্র হয়ে। পথ প্রদর্শক হিসেবে। ওসমান হাদি বেঁচে থাকবেন আগামী দিনের গণমানুষের মনি কোঠায়।’

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া এসব কথা বলেন।

তারা বলেন, ‘যখনই গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠবে তখনই হাদির সংগ্রামী জীবন ও আত্মত্যাগ আমাদের আলো দেখাবে, সঠিক পথের সন্ধ্যান দিবে। ওসমান হাদির হত্যাকারীদের এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে না পারা বর্তমান সরকারের চরম গাফিলতি ও ব্যার্থতার প্রমান বহন করে। একজন বিপ্লবী ও সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীর জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সরকার একটি সুষ্ঠু ও গস্খহনযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হবে বলে দেশবাসী বিশ্বাস করতে পারছে না।’

নেতৃদ্বয় বলেন, ‘হাদির শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু একজন মানুষকে হারাইনি, হারিয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক অদম্য কণ্ঠ, হারিয়েছি মাথা নত না করা এক সংগ্রামী সৈনিক, হারিয়েছি ইনকিলাবের এক জীবন্ত প্রতীককে। যে মানুষটি ভয়কে অগ্রাহ্য করে সত্য বলেছিলেন, যে মানুষটি তরুণদের চোখে স্বপ্ন আর হাতে প্রতিবাদের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সংগ্রামী মানুষরা কখনো মরেন না, তাঁরা রক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েন আদর্শের মাটিতে, আর সেই মাটি থেকেই জন্ম নেয় নতুন নতুন প্রতিরোধ।’

তারা বলেন, ‘ওসমান হাদির আত্মত্যাগ তখনই সফল হবে যখন নয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। আধিপত্যবাদ ও সামরাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয় হবে আমাদের। ওসমান হাদির অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়বার শপথ নিতে হবে জাতিকে। শুধুই ক্ষমতার পালাবদল নয়, দেশ ও জাতির কল্যানে সংস্কার বাস্তবায়নের সংগ্রামে বিজয়ী হতে হবে।’

সম্পাদক নুরুল কবির, প্রথম আলো ও ডেইলী ষ্টার অফিসে হামলায় বাংলাদেশ ন্যাপ’র উদ্বেগ

শহীদ শরীফ ওসমান হাদির জন্য সারাদেশ কাঁদছিলো তখন সাহসী সম্পাদক নুরুল কবির, দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলী ষ্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙ্গচূর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জানিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ নেতৃদ্বয় মন্তব্য করেছেন যে, ‘যারা এই সহিংস ঘটনার সাথে জড়িত তারা শহীদ ওসমান হাদির শোকে যায়নি; গেছে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে।’

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া এসব কথা বলেন।

তারা বলেন, ‘নুরুল কবির শুধু মাত্র একজন সম্পাদক বা সাংবাদিক নন, তিনি একজন সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষ। তাঁর কন্ঠ সকল সময় সত্য উচ্চারণ করে। সেই ১/১১ থেকে শুরু করে ফ্যাসীবাদী শেখ হাসিনার আমলে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি সত্য বলেছেন, কলম তাঁর চলেছে। অন্যায়ের সমালোচন করতে এতটুকু পিছ পা হন নাই। ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির পেছনে তাঁর অবদানকে ছোট করে দেখা চরম হিণমন্যতা।’

নেতৃদ্বয় বলেন, ‘তার মতো সত্য বলা মানুষ, উচ্চকিত কন্ঠস্বরের মানুষকে ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে আওয়ামী লীগ বলে গালি-গালাজ করলো কারা? আসলে এরা কারা? কি চায় এরা? এদের আসল উদ্দেশ্য কি? হাদির শাহাদাতের শোক-ক্ষোভকে ধ্বংসযজ্ঞে ব্যববহার করে কোন গোষ্টি নির্বাচন ভন্ডুল করতে চাওয়া উগ্রবাদী মানুষ দেশটাকে আসলে কোথায় নিয়ে যেতে চায়?’

তারা বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে দৈনিক আমার দেশ, সংগ্রাম, নয়া দিগন্তে একাধিকবার হামলা-আগুন যেমন নিন্দনীয় ছিল ঠিক তেমনি প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ অন্য যে কোন সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণ সমান নিন্দাযোগ্য।

Karan Johar Recalls His Journey With Homebound As Film Gets Shortlisted For Oscars 2026 | Bollywood News

He Started Career With Rs 80, Got Debut Film Offer At Friend’s Wedding, His Love Story With Fan Made Headlines

আমরা যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে: নাহিদ

Rajeskh Khanna Was ‘Jealous’ Of This Bollywood Icon, Made Him Wait For Hours On Sets

Dhurandhar Becomes Biggest Film Of Ranveer Singh’s Career, Nick Jonas’ Dance To Its Song Goes Viral

জুলাই বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে বিভিন্ন শক্তি চক্রান্ত করছে: নাহিদ

