বেরোবিতে যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের স্থায়ী বহিষ্কার দাবিতে মানববন্ধন

রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) যৌন নিপীড়নকারী শিক্ষকদের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি মিডিয়া চত্বরে এসে শেষ হয়ে মানববন্ধনে রূপ নেয়। এতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
মানববন্ধন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সহযোগী অধ্যাপক ড. শাকিবুল ইসলামের সব ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেন, প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করে থেমে যায়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে না। গত ২ নভেম্বর দুই বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।
মানববন্ধনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের একাধিক নারী শিক্ষার্থী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, ‘ড. শাকিবুল মার্ক টেম্পারিং করেন, অশালীন আচরণ করেন। আমরা তার ক্লাসে নিরাপদ বোধ করি না। তদন্ত করে স্থায়ী বহিষ্কার চাই।’
শিক্ষার্থী আহামাদুল হক আলভি বলেন, ‘যৌন নিপীড়কের স্থায়ী বহিষ্কার চাই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, কিন্তু এখানে প্রশাসন তদন্তে থেমে যায়। এতে কুলাঙ্গাররা বারবার হয়রানি করে।’
গত ২ নভেম্বর ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী সহকারী অধ্যাপক মো. শামীম হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন; এতে ভুক্তভোগীর সঙ্গে অশোভন প্রস্তাব, অশালীন আচরণের কথা উল্লেখ আছে। একই দিনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক শিক্ষার্থী ড. শাকিবুলের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন।
বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য মো. শওকাত আলী বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’