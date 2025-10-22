বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের তারিখ ও প্রধান অতিথি পরিবর্তন

রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তনের তারিখ ও প্রধান অতিথির পরিবর্তন এনেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পূর্বঘোষিত ২০ ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিবর্তে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের পরিবর্তে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার উপস্থিত থাকবেন। এ সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের দাবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে সময়সূচির কারণে নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রাথমিকভাবে সমাবর্তনের প্রধান অতিথি হিসেবে তৌহিদ হোসেনের নাম ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমালোচনার মুখে পড়ে প্রশাসন। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অথবা শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরারকে প্রধান অতিথি হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ২০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে সময়সূচির কারণে প্রশাসন নতুন সিদ্ধান্ত নেয়।
বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, “শিক্ষার্থীদের দাবি এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার অপারগতার কারণে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। তৌহিদ হোসেন চিঠি দিয়ে সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে অপারগতা জানিয়েছেন। আমরা শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরারকে রাজি করিয়েছি, তিনি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে সময় দেবেন।”
তিনি আরও জানান, সমাবর্তনের চূড়ান্ত তারিখ ও সময়সূচি নির্ধারিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এবং গণমাধ্যমে জানানো হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য গত মাসে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাবর্তন নিয়ে উৎসাহ থাকলেও প্রধান অতিথির বিষয়ে সমালোচনা সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।
একটি ফেসবুক পোস্টে শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম মন্তব্য করেন, “প্রথম সমাবর্তনে প্রধান উপদেষ্টা বা শিক্ষা উপদেষ্টার উপস্থিতি আমাদের প্রত্যাশা ছিল। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত সঠিক দিকে এগিয়েছে।”
প্রশাসন জানায়, সমাবর্তনের নতুন তারিখ নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের মতামত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সময়সূচির সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।