বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের

রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের জন্য দ্রুত নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবিতে ৫ দফা প্রস্তাব নিয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলীর কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা এ স্মারকলিপি দেন। প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিশন, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বাদ দেয়া, কমিশনারদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন, হল প্রভোস্টদের রিটার্নিং অফিসার করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনের তাগিদ দেওয়া হয়।
শিক্ষার্থীরা জানান, ব্রাকসু প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং রংপুর অঞ্চলের সংকট নিরসনে ঐতিহাসিক উদ্যোগ। নিরপেক্ষ কমিশন গঠিত হলে শিক্ষার্থীরা রোডম্যাপ স্বাগত জানিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
৫ দফা প্রস্তাবে রয়েছে–৬ অনুষদ থেকে একজন করে কমিশনার নিয়োগ, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বাদ দিয়ে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত, ৬ কমিশনার ও সংসদ সভাপতির সম্মতিতে প্রধান কমিশনার নির্বাচন, হল প্রভোস্ট রিটার্নিং অফিসার; অনুষদভিত্তিক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারায় ডিন, প্রক্টর ও লিগ্যাল অফিসারের কমিটি গঠন।
গত ২৮ অক্টোবর ব্রাকসু নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ার পর উপাচার্য চলতি বছর নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা এ প্রস্তাবকে সেই প্রক্রিয়ার ত্বরান্বিতকরণ হিসেবে দেখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার সোহাগ বলেন, ‘৫ দফা প্রস্তাবে নিরপেক্ষ ব্রাকসু নির্বাচন নিশ্চিত হবে। দ্রুত কমিশন গঠন চাই।’