শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
সাবেক মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী আর নেই Renowned Singer, Veteran Female Actor Sulakshana Pandit Passes Away Aged 71 | Movies News Kolkata International Film Festival 2025 To Kick Off With Uttam Kumar-Suchitra Sen’s Saptapadi | Regional Cinema News 2nd ODI: South Africa thrash Pakistan to level series 1-1; Quinton de Kock smashes 123 in dominant chase | Cricket News চীনের ওপর কৌশলগত নজরদারি যুক্তরাষ্ট্রসহ ৩ দেশের Rohit Sharma turns prankster, surprises former India pacer – Watch | Cricket News ‘জামায়াতের এমপিরা সরকারি প্লট ও বিনা ট্যাক্সের গাড়ি ব্যবহার করবে না’ বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের মার্কিন কংগ্রেস থেকে অবসর নিচ্ছেন ন্যান্সি পেলোসি ডাল মিলকে ২ লাখ টাকা জড়িমানা
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের


রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের জন্য দ্রুত নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবিতে ৫ দফা প্রস্তাব নিয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলীর কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা এ স্মারকলিপি দেন। প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিশন, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বাদ দেয়া, কমিশনারদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন, হল প্রভোস্টদের রিটার্নিং অফিসার করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনের তাগিদ দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, ব্রাকসু প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং রংপুর অঞ্চলের সংকট নিরসনে ঐতিহাসিক উদ্যোগ। নিরপেক্ষ কমিশন গঠিত হলে শিক্ষার্থীরা রোডম্যাপ স্বাগত জানিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

৫ দফা প্রস্তাবে রয়েছে–৬ অনুষদ থেকে একজন করে কমিশনার নিয়োগ, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বাদ দিয়ে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত, ৬ কমিশনার ও সংসদ সভাপতির সম্মতিতে প্রধান কমিশনার নির্বাচন, হল প্রভোস্ট রিটার্নিং অফিসার; অনুষদভিত্তিক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারায় ডিন, প্রক্টর ও লিগ্যাল অফিসারের কমিটি গঠন।

গত ২৮ অক্টোবর ব্রাকসু নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ার পর উপাচার্য চলতি বছর নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা এ প্রস্তাবকে সেই প্রক্রিয়ার ত্বরান্বিতকরণ হিসেবে দেখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার সোহাগ বলেন, ‘৫ দফা প্রস্তাবে নিরপেক্ষ ব্রাকসু নির্বাচন নিশ্চিত হবে। দ্রুত কমিশন গঠন চাই।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিংয়ে সাউথইস্ট

কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিংয়ে সাউথইস্ট

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে সিএসই ডে উদযাপন ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে সিএসই ডে উদযাপন ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১৬ নভেম্বর

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১৬ নভেম্বর

ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে ইউজিসি

ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে ইউজিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু শীতকালীন বইমেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু শীতকালীন বইমেলা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST