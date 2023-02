বেরোবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে স্মার্ট সোসাইটি’র আত্মপ্রকাশ

সারাবাংলা ডেস্ক

ঢাকা: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ’এসো এবং দক্ষতা অর্জন করে স্মার্ট হও ’ (Come and be smart with skills) এই স্লোগানকে সামনে রেখে ’স্কিলস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্স ট্রেনিং সোসাইটি (স্মার্ট) নামের সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

শনিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেয়াত মামুদ ভবনের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের গ্যালারি রুমে এক সাধারণ সভায় এ সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মাহমুদুল হকের উপস্থিতিতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী রাজু আহম্মেদকে আহ্বায়ক ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মোবাশ্বের আহমেদ শিপনকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

গবেষণা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশনা, সংবাদিকতা, টিভি সংবাদ উপস্থাপনা, পাবলিক স্পিকিং, যোগাযোগ, ফটোগ্রাফি-ভিভিওগ্রাফি-ডকুমেন্টরি, লিখন শৈলী ও সম্পাদনা, আইটি প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতার উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেবে সংগঠনটি। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ শেষে সার্টফিকেটও দেবে এই সংগঠন।

মাহামুদুল হক বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে বিনামূল্যে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে চাকরির জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে এবং কর্মক্ষেত্রে স্মার্ট চাকরিজীবী হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে সেজন্যই এ ধরনের দক্ষতাভিমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

