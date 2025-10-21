বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ১৫ শতাংশ হচ্ছে, কার্যকর দুই ধাপে

ঢাকা: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের টানা আন্দোলনের মুখে তাদের বাড়ি ভাতা মূল বেতনের ১৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তবে এ সুবিধা দুই ধাপে কার্যকর হবে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছর থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে বাড়ি ভাতা পাবেন। বাকি সাড়ে ৭ শতাংশ ভাতা আগামী অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে। শিগগিরই এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার-এর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতাদের এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ২০ শতাংশ বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ নিয়ে টানা ১০ দিন আন্দোলনে রয়েছেন তারা।
শিক্ষক-কর্মচারিদের অপর দুটি দাবি হচ্ছে- ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং মূল বেতনের ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদান।