মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Ek Deewane Ki Deewaniyat X Review: Fans Call Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa’s Film ‘One Time Watch’ | Bollywood News The Gangster Film Bollywood Hasn’t Outdone In 20+ Years Hardik Pandya-Mahieka Sharma make it official? Their Diwali celebration wins the internet — WATCH | Cricket News বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ১৫ শতাংশ হচ্ছে, কার্যকর দুই ধাপে Virender Sehwag’s Diwali social media post creates a stir: ‘Where is…?’ | Off the field News Did Rashmika Mandanna Spend Diwali With ‘Fiance’ Vijay Deverakonda? Here’s Why Fans Are Convinced | Telugu Cinema News নির্বাচনের সময় এআইয়ের অপব্যবহার রোধে সমন্বিত সেল করা হবে: সিইসি রিপিট ক্যাডার সংশোধন ফাইল নিয়ে প্রশ্ন সারজিসের This Actor Once Scolded Salman Khan In Front Of Everyone For Coming Late To Sets, And The Fallout Lasted 23 Years ‘The contribution is not … ‘: Ravi Shastri’s massive comment on Rohit Sharma and Virat Kohli | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ১৫ শতাংশ হচ্ছে, কার্যকর দুই ধাপে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ১৫ শতাংশ হচ্ছে, কার্যকর দুই ধাপে


ঢাকা: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের টানা আন্দোলনের মুখে তাদের বাড়ি ভাতা মূল বেতনের ১৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তবে এ সুবিধা দুই ধাপে কার্যকর হবে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছর থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে বাড়ি ভাতা পাবেন। বাকি সাড়ে ৭ শতাংশ ভাতা আগামী অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে। শিগগিরই এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর)  শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার-এর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতাদের এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০ শতাংশ বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ নিয়ে টানা ১০ দিন আন্দোলনে রয়েছেন তারা।

শিক্ষক-কর্মচারিদের অপর দুটি দাবি হচ্ছে- ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং মূল বেতনের ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
প্রবাসী কর্মীর সন্তানরা পাবে বৃত্তি, জানুন আবেদন প্রক্রিয়া

প্রবাসী কর্মীর সন্তানরা পাবে বৃত্তি, জানুন আবেদন প্রক্রিয়া

শহিদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে রাকসুর কার্যক্রম শুরু

শহিদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে রাকসুর কার্যক্রম শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস স্থগিত-একদিনের শোক ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস স্থগিত-একদিনের শোক ঘোষণা

ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাবি শাখার নেতৃত্বে সাদমান আব্দুল্লাহ-মাহতাপ ইসলাম

ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাবি শাখার নেতৃত্বে সাদমান আব্দুল্লাহ-মাহতাপ ইসলাম

ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার বিচারের দাবিতে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার বিচারের দাবিতে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

জবি ছাত্রদল নেতা হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

জবি ছাত্রদল নেতা হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST