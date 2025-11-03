সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১৪ অপরাহ্ন
শিক্ষা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতার পদত্যাগ

  আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতার পদত্যাগ


বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন হাসিব শিকদার।

রোববার (৩ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানান, ব্যক্তিগত কিছু কারণেই তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই সিদ্ধান্তের পেছনে সংগঠনের সঙ্গে কোনো মতবিরোধ নেই বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

হাসিব শিকদার ফেসবুকে লিখেন, আমি হাসিব শিকদার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সরকারি তিতুমীর কলেজ শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে এতদিন দায়িত্বে ছিলাম। যদিও মাঝখানে সারাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি ও কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল, এখন সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিতুমীর কলেজের ব্যানারে আমি শুরু থেকেই সম্মুখ সারিতে ছিলাম এবং যতদূর সম্ভব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। তবে ব্যক্তিগত কিছু কারণে আমি এখন এই দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং সংগঠনের সঙ্গে কোনো মতবিরোধের কারণে নয়। আমি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিশ্বাসী ছিলাম, আছি এবং থাকব। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আগামী পথচলায় আন্তরিক শুভকামনা রইল।

হাসিব শিকদার তিতুমীর কলেজে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।





