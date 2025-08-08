Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  বহি বিশ্ব

ভাড়া বৃদ্ধি বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ‘হোমলেসনেস মিনিস্টার’ রুশনারা আলীর পদত্যাগ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ১১:৫৮ পূর্বাহ্ণ
ভাড়া বৃদ্ধি বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ‘হোমলেসনেস মিনিস্টার’ রুশনারা আলীর পদত্যাগ


যুক্তরাজ্যের হোমলেসনেস মিনিস্টার বা গৃহহীন বিষয়ক মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। পুরোনো এক ভাড়াটিয়াকে সরিয়ে ব্যক্তিগত একটি সম্পত্তির ভাড়া রাতারাতি ৭০০ পাউন্ড বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর তিনি সমালোচনার মুখে পড়েন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রুশনারা আলী যুক্তরাজ্যের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি। তার পদত্যাগের বিষয়টি এক বিবৃতির মাধ্যমে জানায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। খবর বিবিসির।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে লেখা পদত্যাগপত্রে রুশনারা লিখেছেন, ‘আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাকে মন্ত্রী হিসেবে আমার পদত্যাগপত্র পাঠাচ্ছি। আমি সবসময় সব প্রাসঙ্গিক আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করেছি।

এই কথা জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি। তবে, এটা স্পষ্ট যে আমার ভূমিকায় অব্যাহত থাকা সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাজ থেকে বিচ্যুত হবে। তাই আমি আমার মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

প্রধানমন্ত্রী স্টারমার রুশনারার ‘যত্নবান ও নিষ্ঠাবান’ কর্মের প্রশংসা করেন এবং বিশেষভাবে ‘ভ্যাগ্রান্সি অ্যাক্ট’ বাতিলের ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা উল্লেখ করে তাকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, রুশনারা সরকারকে পেছন থেকে সমর্থন দিয়ে যাবেন এবং বেথনালগ্রিন ও স্টেপনি আসনের জনগণের সেবা অব্যাহত রাখবেন।

২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনালগ্রিন ও স্টেপনি আসন থেকে পঞ্চমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন রুশনারা আলী। ২০১০ সাল থেকে তিনি এই আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি হ্যাম্পস্টিড অ্যান্ড হাইগেট আসন থেকে টানা চতুর্থবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর জুলাইয়ে তাকে সিটি মিনিস্টার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

লেবার পার্টির আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি টিউলিপ সিদ্দিকও বিতর্কে জড়িয়ে চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি স্বেচ্ছায় সিটি মিনিস্টার (অর্থমন্ত্রীর অধীন অর্থনৈতিক সচিব) পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতির সঙ্গে তার নাম জড়ানোর পর তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি।





