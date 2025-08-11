Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বহি বিশ্ব

ভারতে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১:৫৭ অপরাহ্ণ
ভারতে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক


Advertise here

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ চলাকালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীসহ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী রাস্তায় বসে আছেন, হাতে ব্যানার ও পতাকা নেড়ে স্লোগান দিচ্ছেন। অনেককে পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে ধাক্কাধাক্কি করতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়াতে দেখা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তবে বিরোধী দলীয় নেতারা অভিযোগ করেছেন, সরকার নির্বাচনী কমিশনকে প্রভাবিত করছে এবং তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করা হচ্ছে।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Bihar Chunav Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান Fathers name is Rakshasa mother Karaftan applicant is a monster what is happening in Bihars voter list Bihar Chunav Bizarre News | পাঁচমিশালি
Bihar Chunav Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান Fathers name is Rakshasa mother Karaftan applicant is a monster what is happening in Bihars voter list Bihar Chunav Bizarre News | পাঁচমিশালি
সর্বশেষ সংবাদ
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
সর্বশেষ সংবাদ
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
বেনাপোলের জোসনা চক্রবর্তীর খোঁজ মিলছে না

বেনাপোলের জোসনা চক্রবর্তীর খোঁজ মিলছে না

 ৪৫তম বিসিএসের লিখিতের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৫৫৮

৪৫তম বিসিএসের লিখিতের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৫৫৮

 Protein shake : বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যের কৃত্রিম স্বাদ নয়, সন্তানকে দিন ঘরে তৈরি প্রোটিন শেক

Protein shake : বাজারে প্যাকেটজাত পণ্যের কৃত্রিম স্বাদ নয়, সন্তানকে দিন ঘরে তৈরি প্রোটিন শেক

 Influential U.S. Comedian Mort Sahl Dies At Age 94

Influential U.S. Comedian Mort Sahl Dies At Age 94

 Sriram Raghavan First Offered Merry Christmas to Salman Khan, Reveal Sources

Sriram Raghavan First Offered Merry Christmas to Salman Khan, Reveal Sources

 যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ বিলে স্বাক্ষর করলেন বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ বিলে স্বাক্ষর করলেন বাইডেন

 SP Candidate Dimple Yadav Warns of ‘Crackdown’ on Party Leaders Ahead of Mainpuri Bypoll

SP Candidate Dimple Yadav Warns of ‘Crackdown’ on Party Leaders Ahead of Mainpuri Bypoll

 রেলের টিকিট কালোবাজারে বিক্রির সময় চট্টগ্রাম রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ২ সদস্য র‌্যাবের কাছে হাতেনাতে গ্রেফতার

রেলের টিকিট কালোবাজারে বিক্রির সময় চট্টগ্রাম রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ২ সদস্য র‌্যাবের কাছে হাতেনাতে গ্রেফতার

 গাড়িতে প্রেস-পুলিশ স্টিকার লাগানো! সাবধান! কী শাস্তি হতে পারে জেনে নিন

গাড়িতে প্রেস-পুলিশ স্টিকার লাগানো! সাবধান! কী শাস্তি হতে পারে জেনে নিন

 When Sachin Tendulkar donned Pakistan jersey before India debut! | Cricket News

When Sachin Tendulkar donned Pakistan jersey before India debut! | Cricket News
Advertise here