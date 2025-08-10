Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
'ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব'

আগস্ট ১১, ২০২৫ ১:৩৩ পূর্বাহ্ণ
'ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব'


মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ডমার্শাল আসিম মুনির। সফরে তিনি দেশটির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ফ্লোরিডার টাম্পায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতকে উদ্দেশ করে তীব্র হুঁশিয়ারি দেন মুনির। তিনি বলেন, ‘আমরা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। যদি আমরা মনে করি আমরা ধ্বংস হচ্ছি, তাহলে আমাদের সঙ্গে বিশ্বের অর্ধেককে ধসিয়ে নিয়ে যাব।’ এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কার্যত পারমাণবিক যুদ্ধের ইঙ্গিত দেন।

সিন্ধু নদে বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে আসিম মুনির বলেন, “আমরা বাঁধ নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যখনই এটি সম্পন্ন হবে, ১০টি মিসাইল মেরে ধ্বংস করে দেব। সিন্ধু নদ  যেমন ভারতের পারিবারিক সম্পত্তি নয়, তেমনি আমাদেরও মিসাইলের কোনো অভাব নেই।”

চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চারদিনের সংঘাত হয়। এর আগে এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের পেহেলগামে সশস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হন। ওই হামলার জেরে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদ চুক্তি বাতিল করে ভারত। নয়াদিল্লি হুমকি দেয়, সিন্ধুর পানি আর পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না

১৯৬০-এর দশকে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া এই চুক্তির মাধ্যমে সিন্ধুর অববাহিকা থেকে আসা তিনটি নদীর পানি পায় পাকিস্তান।





