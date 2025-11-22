ভূমিকম্পে ঢাবির শিক্ষার্থী আহতের ঘটনায় সাদা দলের উদ্বেগ

ঢাকা: শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি আবাসিক হল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
শনিবার (২২ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোসের্দ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম এবং অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
বিবৃতিতে তারা বলেন, ‘এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে চরম উদাসীনতাকে সামনে নিয়ে এসেছে।’
ঢাবি প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নেতারা বলেন, ‘ভূমিকম্পে আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসার সব ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে। অধিকাংশ হলই অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ, যা ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনুপযুক্ত। বারবার উদ্বেগ জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আজকের ঘটনা সেই দায়িত্বহীনতার প্রমাণ।’
সাদা দল আরও বলেছে, ‘অবিলম্বে সব পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ আবাসিক হল ভেঙে আধুনিক, ভূমিকম্প-সহনশীল নতুন হল নির্মাণের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ও সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে। নতুন হল নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হলগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসেই অস্থায়ী টিনশেড বা প্রিকাস্ট ভবন তৈরি করে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।’
ভূমিকম্পের পরে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে উল্লেখ করে তারা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের ক্ষোভ প্রশমন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য উদ্বেগকে সম্মান জানাতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়মিত মহড়া আয়োজন করতে হবে।’
সাদা দলের নেতারা জোর দিয়ে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়।’
নেতারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।