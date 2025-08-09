Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
‘মরলে এখানেই মরব, তবুও গাজা ছাড়ব না’

আগস্ট ৯, ২০২৫ ৫:৫২ অপরাহ্ণ
‘মরলে এখানেই মরব, তবুও গাজা ছাড়ব না’


গাজা শহর দখল ও প্রায় ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক দক্ষিণের ঘনীভূত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার ইসরায়েলের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও শহরের অনেক ফিলিস্তিনি সেখান থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

গাজা শহরের একজন ফিলিস্তিনি উম্মে ইমরান আল জাজিরাকে বলেন, ‘যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের সরে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তারা বলছে আমাদের দক্ষিণে যেতে, আল-মাওয়াসিতে যেতে। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিমে আর কোথাও নিরাপদ নেই। কেউ এবং কোথাও নিরাপদ নই। আমরা এখানেই থাকব।”

তার মা উম্মে ইয়াসেরও একই সংকল্প পোষণ করে বলেন, ‘আমরা গাজা শহর ত্যাগ করব না। আমরা এখানেই বাঁচব, এখানেই মরব। আমাদের এখানে থাকা সমস্ত স্মৃতি আমরা ত্যাগ করব না, এমনকি যদি আমরা সবাই মারা যাই, যদি আমাদের সন্তানরা মারা যায়, এমনকি যদি তারা আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। তবুও আমরা আমাদের স্থান ছেড়ে যাব না।’

গাজা সিটিতে বর্তমানে একটি তাঁবুতে বসবাসকারী সাঈদ আল-জারদ বলেন, ‘আমরা ১০ বার বাস্তুচ্যুত হয়েছি। আমাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের আসতে দিন। আমরা ক্যাম্পে আছি। আমরা কোথায় যাব? আমাদের কোনো ঘরবাড়ি নেই। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার জমিতেই মারা যাব।’





