মানুষের অধিকারের কণ্ঠস্বর চিরনিদ্রায় রাঙ্গামাটিতে যুবদল নেতৃবৃন্দের দোয়া ও শোক

আহমদ বিলাল খান
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন ভূমিকা রাখা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন, আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিভাবককে হারাল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও সাধারণ মানুষের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান তাঁকে দেশের ইতিহাসে এক অনন্য নেতৃত্বে পরিণত করেছে।
এই শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, রাঙ্গামাটি জেলা যুবদলের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক ও নানিয়ারচর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ বাবুল সর্দার গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন সাধারণ মানুষের নেতা। দেশের দুঃসময়ে তিনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাঙ্গামাটির মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
রাঙ্গামাটি জেলা যুবদলের সদস্য মোঃ নাজিমউদ্দিন বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া আজীবন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে গেছেন। তাঁর আদর্শ আমাদের পথ দেখাবে। তিনি বিনয়ের সঙ্গে মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।
স্থানীয় যুবদল নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ, সাহস ও নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর দেখানো পথেই যুবদল আগামীতেও দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবে।