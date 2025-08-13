Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫
মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

আগস্ট ১৩, ২০২৫
মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার


ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলোকে বাংলাদেশের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, বন্দর, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

বুধবার (১৩ আগষ্ট) মালয়েশিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতার সাথে কুয়ালালামপুরে ধারাবাহিক বৈঠককালে তিনি এ আহ্বান জানান।

এ সময় বাংলাদেশে শিল্প পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাছাকাছি বসবাসকারী ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কারখানার শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন খাতে বিনিয়োগের জন্য সানওয়ে গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা জেফ্রি চিয়াকে আমন্ত্রণ জানান তিনি।

ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমগুলো তুলে ধরে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, “বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সময় এসেছে।”

বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন আবাসন ও নির্মাণে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে যেখানে নতুন বন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে, বৃহৎ আকারের বিনিয়োগের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

“বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ণ প্রত্যক্ষ করছে। লক্ষ লক্ষ কর্মী এবং নতুন নগরবাসীর জন্য বাড়ি এবং সুযোগ-সুবিধা তৈরিতে আমাদের ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন,” তিনি বলেন।
তিনি মালয়েশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সানওয়ে গ্রুপকে বাংলাদেশে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেন।

চেহ বলেন যে, তার কোম্পানিগুলো “অবশ্যই” বাংলাদেশে ব্যবসায়িক সুযোগগুলো অন্বেষণ করবে। তিনি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে সানওয়ের নির্মাণ ও আবাসন বিভাগে হাজার হাজার বাংলাদেশী কাজ করে।

বাংলাদেশী কর্মীদের প্রশংসা করে চেহ বলেন যে, তিনি মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষকে তাদের অনুমোদিত থাকার মেয়াদ ছয় বছরেরও বেশি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

একটি পৃথক বৈঠকে, জাতীয় গাড়ি নির্মাতা প্রোটন এবং অবকাঠামো জায়ান্ট এমএমসি কর্পোরেশন বেরহাদের মালিক – মালয়েশিয়ান টাইকুন সৈয়দ মোখতার আল-বুখারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।
“এটি কেবল লাভজনক নয়; আমরা বাংলাদেশী জনগণের কারণে এটি করতে চাই,” তিনি অধ্যাপক ইউনূসের সাথে তার সাক্ষাতের সময় বলেছিলেন।

সৈয়দ মোখতার নদী উন্নয়ন এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত প্রকল্পগুলিতে দায়িত্বশীল স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছেন।

অধ্যাপক ইউনূস পুনর্ব্যক্ত করেন যে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবসা ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজ করার জন্য ব্যাপক সংস্কার চালু করেছে।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী সৌরশক্তি এবং কৃষি-প্রক্রিয়াকরণকে অগ্রাধিকারমূলক বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সৈয়দ মোখতার বাংলাদেশের সৌরশক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা উভয় ক্ষেত্রেই তার দলের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে, সৈয়দ মোখতার অধ্যাপক ইউনূসকে ১৮ শতকের ভারতীয় উপনিবেশবিরোধী শাসক টিপু সুলতানের উপর ২০ বছরের গবেষণার সংকলন করা একটি বই উপহার দিয়েছেন।





