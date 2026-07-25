শনিবার, ২৫ জুলাই ২০২৬, ০৭:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
মা পরীক্ষার্থী, শিশুর দায়িত্বে ইউএনও মাদক সম্রাট সাজাপ্রাপ্ত হয়েও অধরা বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ Historic! South Africa’s Chad le Clos scripts Commonwealth Games record, becomes its most decorated male athlete | Commonwealth Games News Saudi Coalition Strikes Yemen’s Houthi-Held Hodeida After Red Sea Tanker Attacks | Movies News মিরপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবদলকর্মী নিহত, আহত ২ ভুয়া মামলায় ফাঁসিয়ে প্রবাসী নারীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ শ্রীবরদীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মা পরীক্ষার্থী, শিশুর দায়িত্বে ইউএনও

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৬
  • ১৯ সময় দেখুন
মা পরীক্ষার্থী, শিশুর দায়িত্বে ইউএনও

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

​রাজশাহীর দুর্গাপুরে পরীক্ষা কেন্দ্রে এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। বাসায় দেখাশোনার মতো কেউ না থাকায় নিজের কয়েক বছরের শিশু সন্তানকে সাথে নিয়েই ফ্যামিলি কার্ড তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছিলেন এক নারী। তবে পরীক্ষা শুরুর ঠিক মুহূর্তে সন্তানকে কোথায় রাখবেন, তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তা ও হতাশায় পড়েন তিনি।

​বিষয়টি নজরে আসতেই তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে যান দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। মানবিক দিক বিবেচনা করে তিনি নিজ থেকেই শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। পরীক্ষা চলাকালীন পুরোটা সময় পরম আদরে শিশুটিকে আগলে রাখেন তিনি, যাতে ওই পরীক্ষার্থী মা কোনো মানসিক চাপ ছাড়াই নির্বিঘ্নে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন।

​রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে ইউএনওর এমন ব্যতিক্রমী ও স্পর্শকাতর উদ্যোগ দেখে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এমন মানবিকতাই একজন আদর্শ কর্মকর্তার প্রকৃত পরিচয়।

​ঘটনার বিষয়ে দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা ফারজানা বলেন, “পরীক্ষার্থীরা যেন কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। একজন মা যদি কেবল সন্তানের পরিচর্যার অভাবে পরীক্ষা দিতে না পারেন, তবে সেটা আমাদের সবার জন্যই অত্যন্ত কষ্টের। সেই চিন্তা থেকেই এই ক্ষুদ্র চেষ্টা করা।”

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মাদক সম্রাট সাজাপ্রাপ্ত হয়েও অধরা

মাদক সম্রাট সাজাপ্রাপ্ত হয়েও অধরা

বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ

বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ

Saudi Coalition Strikes Yemen’s Houthi-Held Hodeida After Red Sea Tanker Attacks | Movies News

Saudi Coalition Strikes Yemen’s Houthi-Held Hodeida After Red Sea Tanker Attacks | Movies News

মিরপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবদলকর্মী নিহত, আহত ২

মিরপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবদলকর্মী নিহত, আহত ২

ভুয়া মামলায় ফাঁসিয়ে প্রবাসী নারীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ

ভুয়া মামলায় ফাঁসিয়ে প্রবাসী নারীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ

শ্রীবরদীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগ

শ্রীবরদীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগ

মা পরীক্ষার্থী, শিশুর দায়িত্বে ইউএনও
মা পরীক্ষার্থী, শিশুর দায়িত্বে ইউএনও
মাদক সম্রাট সাজাপ্রাপ্ত হয়েও অধরা
মাদক সম্রাট সাজাপ্রাপ্ত হয়েও অধরা
বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ
বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ
ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ
ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ
ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ
ঢাবিতে আইডিয়া কম্পিটিশন: নির্বাচিত ৪১ উদ্ভাবক পাবেন প্রশিক্ষণের সুযোগ
Historic! South Africa’s Chad le Clos scripts Commonwealth Games record, becomes its most decorated male athlete | Commonwealth Games News
Historic! South Africa’s Chad le Clos scripts Commonwealth Games record, becomes its most decorated male athlete | Commonwealth Games News
Saudi Coalition Strikes Yemen’s Houthi-Held Hodeida After Red Sea Tanker Attacks | Movies News
Saudi Coalition Strikes Yemen’s Houthi-Held Hodeida After Red Sea Tanker Attacks | Movies News
মিরপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবদলকর্মী নিহত, আহত ২
মিরপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবদলকর্মী নিহত, আহত ২
ভুয়া মামলায় ফাঁসিয়ে প্রবাসী নারীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ
ভুয়া মামলায় ফাঁসিয়ে প্রবাসী নারীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ
শ্রীবরদীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগ
শ্রীবরদীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom