শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন Hrithik Roshan Acquires 7,000 Sq Ft Workspace Worth Rs 28 Crore In Juhu | Bollywood News ‘Piece of s**t pitch!’: Usman Khawaja’s explosive rant leaves Cricket Australia furious | Cricket News ‘Together’: Rajinikanth Poses With Family Ahead Of Felicitation Ceremony At IFFI Goa | Tamil Cinema News Virat Kohli stuns fans as he poses on MS Dhoni’s iconic RX100; fresh Ranchi pics explode on social media | Cricket News This Powerful Love Triangle Gave Bollywood Three Superstars And A Box Office Record Hard To Forget ‘Good to be back in blue’: Ruturaj Gaikwad’s return sparks India ODI selection battle | Cricket News David Beckham Meets Samantha In Mumbai During UNICEF Visit, Internet Can’t Get Enough | Regional Cinema News ‘Pull Jasprit Bumrah out of Tests!’: R Ashwin drops bombshell on India’s pace ace | Cricket News আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো চরমোনাই মাহফিল
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১১ সময় দেখুন
মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালান্দর ইউনিয়নের ইয়াকুবপুর কনপাড়া গ্রামে এক পরিবারকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে জেলা শহরের একটি রেস্টুরেন্টে ওই পরিবারের গৃহবধূ কৌশলা রানী রায় সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তুলে ধরেন।

কৌশলা রানী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানান, চলতি বছরের গত ৫ অক্টোবর সদর থানায় রায়পুর ইউনিয়নের বাসিন্দা সুবাস চন্দ্রের মেয়ে বেলী রাণী একটি ‘মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ মামলা করেন। মামলার অভিযোগে অটল রায় ও মোহনী রায়কে অভিযুক্ত করা হয়। একের পর এক মিথ্যা ও সাজানো মামলায় তার স্বামী অটল রায় ও শ্বশুর মোহনী রায়কে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি কৌশলা রাণীর, যার কারণে তারা এখন বাড়িছাড়া, আর পুরো পরিবার অনিশ্চয়তায় কাটাচ্ছে প্রতিটি দিন।

তিনি আরও বলেন, বেলী রাণীর সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে তার দেবর জীবন চন্দ্র রায়ের প্রেমঘটিত বিষয়ে বিরোধ তৈরি হয়। সেই সম্পর্কের জের ধরে বেলী রাণী আদালতে একটি মামলা করেন যা এখনো বিচারাধীন। কিন্তু সেই মামলা থেকে নিজের স্বার্থ অর্জন করতে না পেরে বেলী রাণী নতুন একটি নাটক সাজিয়ে স্বামী ও শ্বশুরকে জড়িয়েছেন বলে অভিযোগ কৌশলা রানীর। একজনের সঙ্গে বিরোধ থাকলে তার বিচার আদালত করবে। আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে স্বামী-শ্বশুরকে টেনে এনে নতুন নাটক সাজানো সম্পূর্ণ অন্যায়। আমরা কৃষক পরিবার। সংসারের আয়ের ভরসা আমার স্বামী আর শ্বশুর। মিথ্যা মামলায় তারা আজ পলাতক। আমরা দিশেহারা।

তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, যদি দেবর জীবন চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে তার বিচার আদালত করছে, কিন্তু সেই মামলার সুযোগে পরিবারকে কেন টার্গেট করা হচ্ছে?

কৌশলা রানীর আরো অভিযোগ করে বলেন, বেলী রাণী ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অর্থের লোভে একের পর এক হয়রানিমূলক মামলা করছেন, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। তিনি জেলা পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মামলাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে মিথ্যা অভিযোগ খারিজ করা হোক এবং স্বামী অটল রায় ও শ্বশুর মোহনী রায়কে মুক্তি দেওয়া হোক। একই সঙ্গে হয়রানিমূলক মামলা করার অভিযোগে বেলী রাণীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানান তিনি।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Hrithik Roshan Acquires 7,000 Sq Ft Workspace Worth Rs 28 Crore In Juhu | Bollywood News

Hrithik Roshan Acquires 7,000 Sq Ft Workspace Worth Rs 28 Crore In Juhu | Bollywood News

‘Together’: Rajinikanth Poses With Family Ahead Of Felicitation Ceremony At IFFI Goa | Tamil Cinema News

‘Together’: Rajinikanth Poses With Family Ahead Of Felicitation Ceremony At IFFI Goa | Tamil Cinema News

This Powerful Love Triangle Gave Bollywood Three Superstars And A Box Office Record Hard To Forget

This Powerful Love Triangle Gave Bollywood Three Superstars And A Box Office Record Hard To Forget

David Beckham Meets Samantha In Mumbai During UNICEF Visit, Internet Can’t Get Enough | Regional Cinema News

David Beckham Meets Samantha In Mumbai During UNICEF Visit, Internet Can’t Get Enough | Regional Cinema News

আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো চরমোনাই মাহফিল

আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো চরমোনাই মাহফিল

Rekha, Janhvi Kapoor & Disha Patani Dazzle in Black at Gustaakh Ishq Screening

Rekha, Janhvi Kapoor & Disha Patani Dazzle in Black at Gustaakh Ishq Screening

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST