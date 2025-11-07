শুক্রবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১০:২১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
জামালপুরে ভ্রমণের নামে ইয়াবা চালান, পেছনে জনি-মোস্তফা-ফারুক Shraddha Kapoor Enters Disney Universe As Hindi Voice Of Judy Hopps In Zootopia 2 | See Here | Bollywood News কালিয়াকৈরে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন ‘Sachin sir called before the final’: Harmanpreet Kaur reveals Tendulkar’s priceless advice that inspired India’s World Cup triumph | Cricket News বিএনপির র‌্যালিতে খাঁচায় বন্দি শেখ হাসিনার মোটিফ Hospital Issues Health Update On Katrina Kaif After Delivery: ‘Mother And Baby Are Fine’ | Bollywood News Rs 4 lakh per month not enough! SC issues notice to Mohammad Shami after estranged wife’s plea for higher maintenance | Cricket News Bigg Boss 19 Finale Date Revealed: No Extension For Salman Khan’s Reality Show | Television News মুন্সীগঞ্জে হঠাৎ করেই ৬৩ শিক্ষকের বেতন বন্ধ দৌলতপুরে ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

মুন্সীগঞ্জে হঠাৎ করেই ৬৩ শিক্ষকের বেতন বন্ধ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
মুন্সীগঞ্জে হঠাৎ করেই ৬৩ শিক্ষকের বেতন বন্ধ


মুন্সীগঞ্জ: মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৩ জন সহকারী শিক্ষকের বেতন হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে পরিবার নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

২০০৮ ও ২০০৯ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত এই সহকারী শিক্ষকরা চাকরির ১০ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের সুবিধা পান। এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সাল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাদের প্রথম উচ্চতর গ্রেড প্রদান করেন।

দীর্ঘদিন ধরে সেই সুবিধা ভোগ করলেও চলতি মাস থেকে কোনো পূর্ব ঘোষণা বা লিখিত নির্দেশনা ছাড়াই তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২০ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি পরিপত্রের আলোকে মুন্সীগঞ্জ হিসাবরক্ষণ অফিসের অডিটর মেহেদী হাসান শরীফ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে জানান, এসব শিক্ষকের উচ্চতর গ্রেড বাতিল হতে পারে। এরপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস উপজেলা শিক্ষা অফিসকে বেতন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। এ ঘটনায় একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা বা লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়নি।

সদরের নৈরপুকুরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমরা হঠাৎ দেখি বেতন বন্ধ। জানতে শিক্ষা অফিসে গেলে বলা হয় জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু সেই চিঠি কেউ আমাদের দেখাতে পারেনি।’

একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে জানান, বেতন বন্ধের বিষয়ে জানতে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে গেলে সেখানে দায়িত্বে থাকা অডিটর মেহেদী হাসান শরীফ তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

শিক্ষকরা দাবি করেছেন, ওই কর্মকর্তা তাদের ‘অকথ্য ভাষায় গালাগাল’ করেন এবং অফিসে প্রবেশের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

শিক্ষক খালেদা আক্তার বলেন, ‘আমরা তো রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কষ্টদায়ক। শিক্ষকরা এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাত বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

তাদের দাবি, কোনো ভুল থাকলে তা যাচাই করে সংশোধন করা হোক, কিন্তু একভাবে বেতন বন্ধ রাখা অযৌক্তিক ও অমানবিক।

জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের অডিট অফিসার মেহেদি হাসান শরীফ বলেন, ‘তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও গালাগালি করার দাবি মিথ্যা। তারা উল্টো ২০-২৫ জন নিয়ে এসে আমাকে হুমকি দিয়েছে। আর তাদের বেতন আটকে রাখা হয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসের চিঠির কারনে।’

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল মোমিন মিঞা বলেন, ‘জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের লিখিত চিঠির প্রেক্ষিতে ওই শিক্ষকদের বেতন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তাদের দাবি-গ্রেড উন্নীতকরণ সমস্যায় বেতন আটকে গেছে তাদের। বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। ১০-১৫ দিন সময় লাগবে। এরপর থেকে ওই শিক্ষকরা আগের গ্রেডে নিয়মিত বেতন পাবেন।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢাবির উর্দু বিভাগের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স

ঢাবির উর্দু বিভাগের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের

বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কমিশন গঠনে ৫ দফা প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের

কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিংয়ে সাউথইস্ট

কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিংয়ে সাউথইস্ট

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে সিএসই ডে উদযাপন ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে সিএসই ডে উদযাপন ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১৬ নভেম্বর

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১৬ নভেম্বর

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST