মুসলিম নারী নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য, বিক্ষোভের মুখে বুয়েট শিক্ষার্থী বহিষ্কার

ঢাকা: মুসলিম নারী নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ট্রিপল-ই বিভাগের ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়কে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বুধবার ২১ (ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে বুয়েট শিক্ষার্থীরা শ্রীশান্ত রায়ের বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জড়ো হযে বিক্ষোভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে রাত ১টার দিকে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করে বুয়েট প্রশাসন।
জানা যায়, শ্রীশান্তের বিরুদ্ধে মুসলিম নারীদের নিয়ে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও অনৈতিক কার্যক্রমের অভিযোগ তুলেছেন বুয়েটের একদল শিক্ষার্থী। এ সময় তারা শ্রীশান্তের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণও তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে।
সেইসঙ্গে রাসুলকে (সা.) নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের অভিযোগ উঠলেও তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
এদিকে বুয়েট শিক্ষার্থীরা শ্রীশান্তের সাময়িক বহিষ্কারের খবরেও ক্যাম্পাস ত্যাগ না করে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন। এ সময় সাংবাদিকরা বুয়েট ক্যাম্পাসে খবর সংগ্রহের কাজে গেলে সেখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা প্রবেশে বাধা দেন।