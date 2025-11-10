মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

ঢাকা: সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে, যা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আগামী ১২ ডিসেম্বর এবারের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এবার দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৫ হাজার ১০০টি। আর বিডিএস কোর্সে ঢাকা ডেন্টাল কলেজসহ অন্যান্য আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ৫৪৫টি।
ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি