Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বহি বিশ্ব

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের শুল্কবিরতি বাড়ল আরও ৯০ দিন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৮:৩৯ পূর্বাহ্ণ
যুক্তরাষ্ট্র-চীনের শুল্কবিরতি বাড়ল আরও ৯০ দিন


Advertise here

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের পারস্পরিক বাণিজ্য যুদ্ধের শুল্কবিরতি আরও ৯০ দিনের জন্য বাড়িয়েছে। ফলে আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এই শুল্কবিরতি বহাল থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে বর্তমানে ৩০ শতাংশ শুল্ক এবং চীন মার্কিন পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখবে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) উভয় পক্ষের পণ্যে বড় অঙ্কের শুল্ক কার্যকরের কয়েক ঘণ্টা আগেই নতুন এই সময়সীমার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে দেশ দুটি জানায়, এ বছরের শুরুর দিকে ঘোষিত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত আরও তিন মাসের জন্য স্থগিত থাকবে।

গত মাসে অনুষ্ঠিত আলোচনায় উভয় পক্ষই বৈঠককে ‘গঠনমূলক’ বললেও চীনের প্রধান আলোচক বলেছিলেন, বিরতি বজায় রাখতে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে তারা।

সোমবার ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে শুল্কবিরতির মেয়াদ বাড়ান। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে ১৪৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখবে এবং চীনও মার্কিন পণ্যে ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিরতি বজায় রাখবে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই বাড়তি সময় বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, ‘অন্যায্য বাণিজ্যনীতি’ মোকাবিলা এবং মার্কিন রফতানিকারকদের জন্য চীনা বাজারে প্রবেশাধিকারের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেবে।

আলোচনায় জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিষয়, চীনের বিরল খনিজ রপ্তানি, রাশিয়ান তেল ক্রয় এবং উন্নত প্রযুক্তি বিশেষত চিপ বিক্রিতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়েও কথা হবে।

২০২৪ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের। যা তাদের যেকোনও বাণিজ্য অংশীদারের মধ্যে সর্বোচ্চ।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

JalpaiguriNews CCTV বাড়ির একটি জিনিস লাগালেই সুরক্ষিত থাকবে শহর, পরামর্শ পুলিশের North Bengal news police suggesting to install CCTV for better security surveillance | উত্তরবঙ্গ
JalpaiguriNews CCTV বাড়ির একটি জিনিস লাগালেই সুরক্ষিত থাকবে শহর, পরামর্শ পুলিশের North Bengal news police suggesting to install CCTV for better security surveillance | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
শেষ হলো রাজশাহীতে বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা
শেষ হলো রাজশাহীতে বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা
সর্বশেষ সংবাদ
Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
সর্বশেষ সংবাদ
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
প্রাথমিকে শিক্ষকদের বদলি হবে অনলাইনে

প্রাথমিকে শিক্ষকদের বদলি হবে অনলাইনে

 ‘বিদেশে চিঠি দিয়ে বিএনপি রাষ্ট্রদ্রাহের কাজ করেছে’

‘বিদেশে চিঠি দিয়ে বিএনপি রাষ্ট্রদ্রাহের কাজ করেছে’

 WhatsApp to bring a new shortcut to undo status updates

WhatsApp to bring a new shortcut to undo status updates

 ‘পোশাক নয়, জ্ঞান-দক্ষতা ও যোগ্যতাই আমার স্মার্টনেসের পরিচায়ক’

‘পোশাক নয়, জ্ঞান-দক্ষতা ও যোগ্যতাই আমার স্মার্টনেসের পরিচায়ক’

 protest skin in this way from the scorching summer heat – News18 Bangla

protest skin in this way from the scorching summer heat – News18 Bangla

 পাকিস্তানে বাস খাদে পড়ে নিহত ২৮

পাকিস্তানে বাস খাদে পড়ে নিহত ২৮

 ৩৬ দিনের ‘চেতনায় জুলাই’ কর্মসূচি পালন করবে ইসলামী আন্দোলন

৩৬ দিনের ‘চেতনায় জুলাই’ কর্মসূচি পালন করবে ইসলামী আন্দোলন

 রাশিয়ার কাছাকাছি ২টি পরমাণু সাবমেরিন মোতায়েনের নির্দেশ ট্রাম্পের

রাশিয়ার কাছাকাছি ২টি পরমাণু সাবমেরিন মোতায়েনের নির্দেশ ট্রাম্পের

 Jyothi Yarraji set to be first Indian 100m hurdler in Olympics as World Athletics updates list of qualified athletes | Paris Olympics 2024 News

Jyothi Yarraji set to be first Indian 100m hurdler in Olympics as World Athletics updates list of qualified athletes | Paris Olympics 2024 News

 Dàn đề 49 Con | Bí Kíp Vào Tiền Cực Hay Từ Cao Thủ Lô đề

Dàn đề 49 Con | Bí Kíp Vào Tiền Cực Hay Từ Cao Thủ Lô đề
Advertise here