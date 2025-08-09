Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বহি বিশ্ব

যুদ্ধ জেতা হয় পেশাদারিত্বে, মিথ্যাচারে নয়: ভারতের দাবি প্রসঙ্গে পাকিস্তান

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১১:৫৯ অপরাহ্ণ
যুদ্ধ জেতা হয় পেশাদারিত্বে, মিথ্যাচারে নয়: ভারতের দাবি প্রসঙ্গে পাকিস্তান


Advertise here

ভারত পাকিস্তানের ছয়টি সামরিক বিমান ভূপাতিত করার দাবিটি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ। আসিফ জোর দিয়ে বলেন, কোনো পাকিস্তানি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যুদ্ধ জেতা হয় পেশাদারিত্ব দিয়ে, মনগড়া গল্প দিয়ে নয়।

শনিবার (৯ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে এক সমাবেশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ.পি. সিং বলেন, ‘ভারত পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান এবং একটি বড় নজরদারি বিমান ভূপাতিত করেছে।’

এটি ছিল ৩ মাস আগে কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি। মে মাসে সংঘটিত এই হামলার জবাবে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ‘সন্ত্রাসী অবকাঠামো’ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল।

আরও পড়ুন-অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ৬টি বিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের

ভারতের এই দাবির পরপরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি পোস্ট দেন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের একটিও বিমান ভারতীয় হামলায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ধ্বংস হয়নি। বরং পাকিস্তান ৬টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স ব্যাটারি এবং ভারতের চালকবিহীন বিমান ধ্বংস করেছে।‘ তিনি আরও দাবি করেন, পাকিস্তান দ্রুত বেশ কয়েকটি ভারতীয় বিমানঘাঁটিকে অচল করে দিয়েছিল।

খাজা আসিফ ভারতের এই দাবিকে ‘হাস্যকর’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এটি ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কৌশলগত ব্যর্থতা ঢাকার একটি প্রচেষ্টা। যদি সত্য নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তবে দুই দেশেরই উচিত তাদের বিমানের তালিকাগুলো স্বাধীন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উন্মুক্ত করা।’

আসিফ হুঁশিয়ারি দেন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লাভের জন্য মিথ্যাচার পারমাণবিক পরিবেশে কৌশলগত ভুলের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

এদিকে, ফ্রান্সের বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল জেরোম বেলঞ্জার জানিয়েছিলেন, তিনি তিনটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, যার মধ্যে একটি রাফালে ছিল, হারানোর প্রমাণ দেখেছেন। তবে ভারতীয় বিমানবাহিনী এই ফরাসি জেনারেলের মন্তব্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Ajker Rashifal, 10 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১০ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Ajker Rashifal, 10 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১০ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
Michael Madhusudan Dutt: প‍ঞ্চকোট রাজার অতিথি হয়ে পলাশের দেশে এসেছিলেন মধুকবি, সেই ইতিহাসের স্মারক তাঁর নামাঙ্কিত কলেজkashipur michael college has a deep connection with the bard in purulia | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
খরস্রোতা নদীতে গভীর ঘূর্ণিপাক, সপ্তাহশেষের ছোট্ট ছুটিতে দেখতে আসুন এই জাগ্রত মন্দির
সর্বশেষ সংবাদ
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
তমলুকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভোগান্তি ! রাজ্য টাকা দিলেও অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না টাকা

তমলুকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভোগান্তি ! রাজ্য টাকা দিলেও অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না টাকা

 Kundali Bhagya’s Shraddha Arya, Sanjay Gagnani Both to Tie the Knot in November?

Kundali Bhagya’s Shraddha Arya, Sanjay Gagnani Both to Tie the Knot in November?

 Stefanos Tsitsipas sweeps into French Open quarter-finals | Tennis News

Stefanos Tsitsipas sweeps into French Open quarter-finals | Tennis News

 Managing High Blood Pressure: ঘরোয়া, সহজ উপায়ে কমিয়ে নিন উচ্চ রক্তচাপ

Managing High Blood Pressure: ঘরোয়া, সহজ উপায়ে কমিয়ে নিন উচ্চ রক্তচাপ

 Netflix Is Cracking Down on Password Sharing

Netflix Is Cracking Down on Password Sharing

 হামলার জন্য রাশিয়ার শাস্তি দাবি করল ইউক্রেন

হামলার জন্য রাশিয়ার শাস্তি দাবি করল ইউক্রেন

 খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিতে লবণাক্ত পানি দ্রুত অপসারণের পরামর্শ

খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিতে লবণাক্ত পানি দ্রুত অপসারণের পরামর্শ

 কম বাজেটে আকর্ষণীয় ফিচারবিশিষ্ট স্মার্টফোন খুঁজছেন? রইল ১৫০০০ টাকার নীচে কিছু দুর্দান্ত বাজেট স্মার্টফোনের তালিকা – News18 Bangla

কম বাজেটে আকর্ষণীয় ফিচারবিশিষ্ট স্মার্টফোন খুঁজছেন? রইল ১৫০০০ টাকার নীচে কিছু দুর্দান্ত বাজেট স্মার্টফোনের তালিকা – News18 Bangla

 ফের নেমেছে প্রমোদতরী ‘বে ওয়ান’

ফের নেমেছে প্রমোদতরী ‘বে ওয়ান’

 মেহেরপুর পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধনাগার উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধনাগার উদ্বোধন
Advertise here