যুদ্ধ জেতা হয় পেশাদারিত্বে, মিথ্যাচারে নয়: ভারতের দাবি প্রসঙ্গে পাকিস্তান

ভারত পাকিস্তানের ছয়টি সামরিক বিমান ভূপাতিত করার দাবিটি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ। আসিফ জোর দিয়ে বলেন, কোনো পাকিস্তানি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যুদ্ধ জেতা হয় পেশাদারিত্ব দিয়ে, মনগড়া গল্প দিয়ে নয়।
শনিবার (৯ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে এক সমাবেশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ.পি. সিং বলেন, ‘ভারত পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান এবং একটি বড় নজরদারি বিমান ভূপাতিত করেছে।’
এটি ছিল ৩ মাস আগে কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি। মে মাসে সংঘটিত এই হামলার জবাবে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ‘সন্ত্রাসী অবকাঠামো’ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল।
ভারতের এই দাবির পরপরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি পোস্ট দেন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের একটিও বিমান ভারতীয় হামলায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ধ্বংস হয়নি। বরং পাকিস্তান ৬টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স ব্যাটারি এবং ভারতের চালকবিহীন বিমান ধ্বংস করেছে।‘ তিনি আরও দাবি করেন, পাকিস্তান দ্রুত বেশ কয়েকটি ভারতীয় বিমানঘাঁটিকে অচল করে দিয়েছিল।
খাজা আসিফ ভারতের এই দাবিকে ‘হাস্যকর’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘এটি ভারতীয় রাজনীতিবিদদের কৌশলগত ব্যর্থতা ঢাকার একটি প্রচেষ্টা। যদি সত্য নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তবে দুই দেশেরই উচিত তাদের বিমানের তালিকাগুলো স্বাধীন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উন্মুক্ত করা।’
আসিফ হুঁশিয়ারি দেন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক লাভের জন্য মিথ্যাচার পারমাণবিক পরিবেশে কৌশলগত ভুলের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
এদিকে, ফ্রান্সের বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল জেরোম বেলঞ্জার জানিয়েছিলেন, তিনি তিনটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, যার মধ্যে একটি রাফালে ছিল, হারানোর প্রমাণ দেখেছেন। তবে ভারতীয় বিমানবাহিনী এই ফরাসি জেনারেলের মন্তব্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।