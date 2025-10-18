রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:১১ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

রাকসুতে পরাজিতদের মিলনমেলা, সম্প্রীতির ক্যাম্পাস গড়ার প্রত্যয়

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
রাকসুতে পরাজিতদের মিলনমেলা, সম্প্রীতির ক্যাম্পাস গড়ার প্রত্যয়


ঢাকা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে পরাজিতদের আয়োজনের হয়ে গেল মিলন মেলা। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবাস বাংলাদেশ মাঠে এ আয়োজন করেন। এ সময় তারা বিভিন্ন খেলা, গান বাজনাসহ বেশ কিছুর আয়জন রাখেন।

এ সময় রাকসুতে ছাত্রদল সমর্থিত পরাজিত ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর বলেন, ‘আমরা এখানে এক হয়েছি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে আমাদের ক্যাম্পাস সুন্দর, নিরাপদ, সৌহাদ্যপূর্ণ ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে পারি একসাথে। আমাদের এই আয়োজন সকল পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে। পরাজিত হলেও আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেক হোল্ডার। যারা বিজয়ী হয়েছেন তারা যেন আগামী একবছর তাদের ইশতেহারগুলো সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করে সেগুলো জবাবদিহিতা ও তদারকি করার দায়িত্ব আমাদের।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আমার বিজয় ভিপি প্রার্থীকে বলতে চাই, মুস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাই বলেছিলেন- আমরা যেই জয়ী হই সকলে মিলে একসাথে কাজ করব। তিনি যেন তার কথা রাখেন। আমরা সবাই একসাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে সুন্দর করে গড়তে চাই।’

এ সময় পরাজিত স্বতন্ত্র এজিএস পদপ্রার্থী শাহ পরান বলেন, ‘কিছু মানুষ ছড়িয়েছে যে, আমরা হেরে গিয়ে কান্নাকাটি করছি। ওই কান্নার স্বরটা দেখানোর জন্যই আমাদের এই আয়োজন। আমাদের এই আয়োজনটা মূলত সবাই যেন একত্রিত হতে পারে তার জন্য। আমরা আয়োজনের মধ্যে খেলাধুলা খাওয়া-দাওয়ার গান বাজনা করব।’

এ সময় সেখানে ছাত্রদল-বাম-স্বতন্ত্র প্রার্থীরাসহ ক্যাম্পাসের আরও অনেক রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।





