রাকসুর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) পক্ষ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের জন্য ১০টি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন রাকসুর ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক নার্গিস আক্তার।
এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাকসুর এজিএস এস. এম. সালমান সাব্বির, সহকারী ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুন এবং শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক রোকসানা বেগম।
রাকসুর ক্রীড়া ও খেলাধুলা সম্পাদক নার্গিস আক্তার বলেন, রাকসুর উদ্যোগে বাফুফের পক্ষ থেকে রাবি ফুটবল টিমের জন্য ১০টি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু ফুটবল নয়; ক্রিকেট, ভলিবল এবং অন্যান্য ইভেন্টগুলোতে খেলোয়াড়দের সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
সার্বিক বিষয়ে রাকসুর এজিএস এস. এম. সালমান সাব্বির জানান, দীর্ঘদিন ধরেই খেলা পরিচালনায় ফিজিওথেরাপিস্ট নেই; এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়াম ও জিমনেশিয়ামের অবস্থা ভালো নয়। রাকসুর পক্ষ থেকে আজ ফুটবল ও অন্যান্য ক্রীড়া সামগ্রী উপহারের মাধ্যমে এ সেক্টরে কার্যক্রম শুরু করেছি। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়াম সংস্কার, ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ ও জিমনেশিয়াম সংস্কারের চেষ্টা করা হচ্ছে।