রাঙামাটিতে ওয়ার্ল্ড পীসের উদ্যোগে চার কীর্তিমান প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান

আহমদ বিলাল খান
মহান বিজয় দিবস ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস–২০২৫ উপলক্ষে রাঙামাটিতে শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং চারটি কীর্তিমান প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করেছে ওয়ার্ল্ড পীস্ এন্ড হিউম্যান রাইটস সোসাইটি।
মানবাধিকার রক্ষা ও মানবিক দায়িত্ববোধকে সামনে রেখে শনিবার রাঙামাটি প্রেস ক্লাবে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক অনির্বাণ বড়ুয়া এবং গেস্ট অব অনার ছিলেন এডিশনাল এসপি (ক্রাইম) মো. জসীম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য ও সমাজসেবক মো. হাবীব আজম, শাহ্ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মুজিবুর রহমান, রাঙামাটি প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল, সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াস এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সংস্থা রাঙামাটি পার্বত্য জেলা সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান রানা প্রমুখ।
অতিথিরা মানবাধিকার রক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
বিভিন্ন বিষয়ে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলার চারটি ঐতিহ্যবাহী কীর্তিমান প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—
রাঙামাটি সরকারি কলেজ, শাহ্ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, চারুকলা একাডেমী রাঙামাটি এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন টিম জলসা অঙ্গন।
সম্মাননা গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিনিধি বলেন, এই সম্মাননা আমাদের জন্য গর্বের যেমন, তেমনি মানবিক দায়বদ্ধতার এক নীরব অঙ্গীকার। সমাজের বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবতার পথে আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকারেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই।
ওয়ার্ল্ড পীস্ এন্ড হিউম্যান রাইটস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শিক্ষক অরুপ কুমার মুৎসুদ্দীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা স্বপন কুমার মল্লিক ও এশিয়া ছিন্নমূল বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন রাঙামাটি জেলার যুগ্ম সম্পাদক মো. মাহাবুদুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অশ্রু মুৎসুদ্দী।
মানবাধিকার বিষয়ক সুধি সভা শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্ধশতাধিক দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।