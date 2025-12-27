শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রাঙামাটির দুর্গম এলাকায় অসহায় কিশোরের চিকিৎসায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১২ সময় দেখুন
রাঙামাটির দুর্গম এলাকায় অসহায় কিশোরের চিকিৎসায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

আহমদ বিলাল খান

মানবিকতা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাঙামাটি সদর জোনের জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ একরামুল রাহাত, পিএসসি। জন্মগত ঠোঁটকাটা–তালুকাটা ও নাকের নাসাছিদ্র বন্ধ রোগে আক্রান্ত চাকমা সম্প্রদায়ের কিশোর গভীর চাকমা (১৫)–এর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি অসহায় এক পরিবারের মুখে হাসি ফোটান।

রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুমিয়া ইউনিয়নের আদেয়াবছড়া গ্রামের দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী কিশোর গভীর চাকমা দীর্ঘদিন ধরে জন্মগত জটিল রোগে ভুগছিল। তার নাকের দুইটি নাসাছিদ্রের একটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ও জীবনযাপন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।

গভীর চাকমার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পেরে মানবিক বিবেচনায় জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ একরামুল রাহাত, পিএসসি -এর নিজ উদ্যোগে তার চিকিৎসার সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ডাক্তারি চিকিৎসা সম্পন্ন করা হয় এবং জটিল অস্ত্রোপচারসহ চিকিৎসা-পরবর্তী ওষুধপত্রের সকল ব্যয়ের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ থাকা নাসাছিদ্রটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং ঠোঁটের অবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। এতে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পায় গভীর চাকমা।

চিকিৎসা শেষে সুস্থ জীবনে ফিরতে পেরে গভীর চাকমা ও তার পরিবার জোন কমান্ডারসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানানো হয়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ একরামুল রাহাত, পিএসসি–এর নেতৃত্বে রাঙামাটি সদর জোন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসহায়, দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

