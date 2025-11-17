রাঙ্গামাটিতে ইফা’র ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সনদ বিতরণ

আহমদ বিলাল খান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২৫, পুরুস্কার ও সনদ বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাঙ্গামাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দিনব্যাপী আয়োজিত এই সভায় ইফা’র উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলেদেন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভূমি কমিশনার মোহাম্মদ আসলাম সারোয়ার।
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলার ফিল্ড অফিসার খালেদ মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম, বাঘাইছড়ি উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আলী আহসান ভূঁইয়া এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, প্রতিযোগিতাটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ইসলামিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।