বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রাঙ্গামাটিতে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

  শনিবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬
রাঙ্গামাটিতে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

আহমদ বিলাল খান
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে রাঙামাটিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার সংলগ্ন ১নং পাথরঘাটা মাঠ প্রাঙ্গণে কাফেলায়ে দারুস সালামের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবীব আজম। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) আমাদের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)–এর আদর্শ অনুসরণ ও মানবতার শিক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ। তাঁর দেখানো পথে চললে সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন প্রজন্মকে নৈতিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাফেলায়ে দারুস সালামের উপদেষ্টা মোঃ হোসেন, আগামী সংঘ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও কাফেলায়ে দারুস সালামের উপদেষ্টা মোঃ শাহরিয়ার আদনান ফাহিম, কাফেলায়ে দারুস সালামের উপদেষ্টা মোঃ নুরুল কবির সুমন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক ও কাফেলায়ে দারুস সালামের উপদেষ্টা মোঃ ইমতিয়াজ সিদ্দিক আসাদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইন্সটিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কাফেলায়ে দারুস সালামের উপদেষ্টা মোঃ নুরুল আল-আমিন। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন। পরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

