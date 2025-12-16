মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:১৭ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রাঙ্গামাটিতে দৈনিক সবুজ বাংলার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
আহমদ বিলাল খান

জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনিক সবুজ বাংলা পত্রিকার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টায় রাঙ্গামাটির কলেজ গেইট সংলগ্ন একটি হোটেলে উদযাপিত হয়।

দৈনিক সবুজ বাংলার রাঙ্গামাটি জেলা প্রতিনিধি মোঃ কামরুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ জসীম উদ্দীন চৌধুরী, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আনোয়ার আল হক, রাঙ্গামাটি টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুল আলম, বৈশাখী টিভির রাঙ্গামাটি জেলা প্রতিনিধি মোঃ কামাল উদ্দিন, দৈনিক গণকন্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও সিএইচটি মিডিয়া টুয়েন্টিফোর ডটকম এর মূখ্য সম্পাদক নির্মল বড়ুয়া মিলন, সিএইচটি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি মেহেদী ইমাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আশিকুর রায়হান ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজিম আলী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রুস্তম রায়হান ভূঁইয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা, সহ-অর্থ সম্পাদক মিজানুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আহমদ বিলাল খান এবং কার্যকরী সদস্য অহিদুল ইসলাম অভি।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক, সুধীজন ও পত্রিকার পাঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, দৈনিক সবুজ বাংলা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে দায়িত্বশীল, নৈতিক ও সাহসী সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠান শেষে কেক কাটার মাধ্যমে দৈনিক সবুজ বাংলার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়।

