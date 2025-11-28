রাঙ্গামাটিতে পিআইবির ৩ দিনব্যাপী ডিজিটাল মিডিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সাংবাদিকদের সংবাদ তৈরীর প্রচলিত কর্মকৌশলে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী প্লাটফর্মের জন্য সংবাদ তৈরিতে পারদর্শী করার লক্ষ্য নিয়ে বান্দরবানে শেষ হলো ৩দিনব্যাপী ডিজিটাল মিডিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে ৩৫জন সাংবাদিকদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর আয়োজনে রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই ডিজিটাল মিডিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙ্গামাটি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইমরানুল হক ভূইয়া, পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক (অস্থায়ী) গোলাম মোর্শেদ।
বক্তারা বলেন, ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতাকে আরও গতিশীল ও দায়িত্বশীল করতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। রাঙামাটির সাংবাদিকরা এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পেশাগত যোগ্যতা আরও সমৃদ্ধ করবেন বলে আশা করি।
তারা আরও বলেন, ডিজিটাল টুল ব্যবহারের দক্ষতা বাড়লে সংবাদ পরিবেশন হবে আরও নির্ভুল, সময়োপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন।
প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা, কনটেন্ট তৈরি ও মোবাইল রিপোর্টিংয়ের বাস্তব অনুশীলন তাদের কাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি আনোয়ার আল হকের সভাপতিত্বে ও প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন রুবেল, সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক সুনীল কান্তি দে প্রমুখ।