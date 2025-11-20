রাঙ্গামাটিতে ফের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, হরতাল প্রত্যাহার; শান্তিপূর্ণ সমাধানে রাঙ্গামাটি রিজিয়নের উদ্যোগ

আহমদ বিলাল খান
কোটা বিরোধী ঐক্যজোটের ডাকা হরতালের মতো তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে ২১ নভেম্বর রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেছে জেলা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কোটা বিরোধী ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ বলেন, হরতাল পালনে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় আমরা হরতাল প্রত্যাহার করেছি।
সরেজমিনে দেখা যায়, জেলার বিভিন্ন স্থানে অবরোধকারীরা যানবাহন চলাচল সীমিত করে দেয়, কয়েকটি স্থানে গাড়ি থামিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। এর ফলে কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, নারী, শিশু এবং বিশেষ করে রোগীবাহী যানবাহন চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জনদুর্ভোগ কমানোর স্বার্থে রাঙ্গামাটি রিজিয়নের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর টহল দল সকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে টহল জোরদার করে। অবরোধের কারণে স্থবির হয়ে পড়া বেশ কিছু সড়ক সেনাবাহিনী ক্লিয়ার করে যান চলাচল সচল করতে সহায়তা করে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করছে।
পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন যেন তিনি সুশীল সমাজ, আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
এ অনুরোধের পর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে মতবিনিময় করে নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এর পাশাপাশি রিজিয়ন কমান্ডার আরও উল্লেখ করেন যে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো তৃতীয় পক্ষ যেন নাশকতা বা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
রিজিয়নের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, জননিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সেনাবাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা অব্যাহত থাকবে।