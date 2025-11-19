রাঙ্গামাটিতে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময়

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিজ্ নাজমা আশরাফীর সাথে রাঙ্গামাটি জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের পরিচিতি পর্বের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ হয়।
নবাগত জেলা প্রশাসক বলেন,
উক্ত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আনোয়ার আল হক, সিনিয়র সাংবাদিক সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল, রাঙ্গামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সুশীল প্রসাদ চাকমা, সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি নন্দন দেব নাথ, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সৈকত রঞ্জন চৌধুরী, সাংবাদিক জার্নানিস্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি শান্তিময় চাকমা, পার্বত্য সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মিলটন বড়ুয়াসহ আরো অনেকে।