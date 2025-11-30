রাজশাহীতে ইসপাহানি ডিপো অফিসে চুরি

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদুম থানার শেখপাড়া বড়বনগ্রাম এলাকায় অবস্থিত ইস্পাহানি চা-এর বিভাগীয় অফিসে রোববার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে চুরির ঘটনা ঘটেছে।
চোর প্রথমে অফিসের নিরাপত্তাকর্মীদের হাত-পা ও মুখ বেঁধে রাখে। এরপর দোতলায় প্রধান অফিসকক্ষের তালা ভেঙে ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা এবং নিচতলায় বিক্রয়কেন্দ্রের ড্রয়ার ভেঙে ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা লুট করে।
মোট দুই লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে চোর পালিয়ে যায়। শাহ মখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাছুমা মুস্তারী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে। চোরদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।